Nikola Jović će biti trejdovan? Čuva ga "otrovna pilula", Majami krenuo po superstara

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Nikola Jović mogao bi da bude trejdovan u Memfis za Dža Moranta, a kako sada stvari stoje jedino ga čuva "otrovna pilula" u ugovoru.

Nikola Jović NBA ugovor Izvor: Bruno Zanotto / imago sportfotodienst / Profimedia / Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Majami Hit igra promenljivo ove sezone i trenutno ne djeluje ni kao "izazivač" za titulu, ni kao tim koji bi trebalo da "tankuje" - što se često u NBA ligi označava i kao najgore moguće stanje. Zbog toga bi slavni Pet Rajli, jedan od najboljih košarkaških radnika svih vremena, mogao da napravi krupne poteze do 5. februara kada se zatvara prelazni rok u NBA.

Kako je objavio poznati novinar Sem Amik iz "Atletika", Majami je jedan od timova koji su zainteresovani za Dža Moranta iz Memfisa, jednog od najboljih bekova u ligi. Isto tako ovog superstara prate i problemi van terena i zato važi za jednog od najkontroverznijih, tako da ko god ga dovede - moraće da se bori sa njim što Grizlisima nije uspjelo i odlučili su da zaštite mladog trenera Tomasa Isala koji je probao da ga ukroti.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

U cijelu ovu priču mogao bi da bude uključen i Nikola Jović koji igra toplo-hladno za Majami ove sezone, a uprkos najavama da na Floridi žele da ga zadrže - sada se pojavljuju informacije da su zainteresovani i njega da uključe u trejd ukoliko to bude želio klub iz Tenesija.

Međutim, i tu postoji jedan problem koji, bar za sada, govori da je Nikola Jović siguran u Majamiju i da neće biti trejdovan makar do ljeta. Poslije toga je sve moguće.

Šta je "otrovna pilula" koja čuva Jovića?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikolu Jovića od trejda u Memfis, ili bilo koji drugi klub u NBA, trenutno čuva takozvana "otrovna pilula". U pitanju je pravilo "PPP" ("Poison pill provision") koje kaže da igrač koji poslije "ruki" ugovora potpiše produženje saradnje, u novu ekipu odlazi isključivo tako što se aktivira i računa novi (veći) ugovor.

U pitanju je jedno od najkomplikovanijih pravila u NBA ligi koje u Jovićevom slučaju konkretno znači da ako bude trejdovan prije nove sezone, njegov ugovor će u novom timu zauzimati 13,3 miliona dolara. Trenutno u Majamiju zauzima tri puta manje.

Zbog toga još od 2008. godine i Devina Herisa nijedan igrač sa "otrovnom pilulom" u ugovoru nije trejdovan. Tada je Dalas dobio Džejsona Kida iz Nju Džerzija, a poslao je svog mladog plejmejkera u suprotnom pravcu, kada ni Netsima nije smetalo što će Herisov ugovor zauzimati više mjesta u budžetu. Trenutno u Memfisu teško da tako razmišljaju.

Ko još hoće Moranta?

Izvor: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Osim Majamija, za usluge Dža Moranta zainteresovano je "pola lige", bar tako tvrdi Sem Amik. Spominju se Minesota, Toronto, Bruklin, L.A. Klipersi i mnogi drugi, tako da će Grizlisi sigurno biti strpljivi i čekati najbolju moguću ponudu.

Ove sezone Dža Morant prosječno bilježi 19 poena, 7,6 skokova i 3,2 skoka po meču.

Tagovi

Nikola Jović NBA ugovori Majami

