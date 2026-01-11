Nikola Jović će biti trejdovan? Čuva ga "otrovna pilula", Majami krenuo po superstara

Srpski reprezentativac Nikola Jović mogao bi da bude trejdovan u Memfis za Dža Moranta, a kako sada stvari stoje jedino ga čuva "otrovna pilula" u ugovoru.

Majami Hit igra promenljivo ove sezone i trenutno ne djeluje ni kao "izazivač" za titulu, ni kao tim koji bi trebalo da "tankuje" - što se često u NBA ligi označava i kao najgore moguće stanje. Zbog toga bi slavni Pet Rajli, jedan od najboljih košarkaških radnika svih vremena, mogao da napravi krupne poteze do 5. februara kada se zatvara prelazni rok u NBA.

Kako je objavio poznati novinar Sem Amik iz "Atletika", Majami je jedan od timova koji su zainteresovani za Dža Moranta iz Memfisa, jednog od najboljih bekova u ligi. Isto tako ovog superstara prate i problemi van terena i zato važi za jednog od najkontroverznijih, tako da ko god ga dovede - moraće da se bori sa njim što Grizlisima nije uspjelo i odlučili su da zaštite mladog trenera Tomasa Isala koji je probao da ga ukroti.

U cijelu ovu priču mogao bi da bude uključen i Nikola Jović koji igra toplo-hladno za Majami ove sezone, a uprkos najavama da na Floridi žele da ga zadrže - sada se pojavljuju informacije da su zainteresovani i njega da uključe u trejd ukoliko to bude želio klub iz Tenesija.

Međutim, i tu postoji jedan problem koji, bar za sada, govori da je Nikola Jović siguran u Majamiju i da neće biti trejdovan makar do ljeta. Poslije toga je sve moguće.

Šta je "otrovna pilula" koja čuva Jovića?

Nikolu Jovića od trejda u Memfis, ili bilo koji drugi klub u NBA, trenutno čuva takozvana "otrovna pilula". U pitanju je pravilo "PPP" ("Poison pill provision") koje kaže da igrač koji poslije "ruki" ugovora potpiše produženje saradnje, u novu ekipu odlazi isključivo tako što se aktivira i računa novi (veći) ugovor.

U pitanju je jedno od najkomplikovanijih pravila u NBA ligi koje u Jovićevom slučaju konkretno znači da ako bude trejdovan prije nove sezone, njegov ugovor će u novom timu zauzimati 13,3 miliona dolara. Trenutno u Majamiju zauzima tri puta manje.

Zbog toga još od 2008. godine i Devina Herisa nijedan igrač sa "otrovnom pilulom" u ugovoru nije trejdovan. Tada je Dalas dobio Džejsona Kida iz Nju Džerzija, a poslao je svog mladog plejmejkera u suprotnom pravcu, kada ni Netsima nije smetalo što će Herisov ugovor zauzimati više mjesta u budžetu. Trenutno u Memfisu teško da tako razmišljaju.

Ko još hoće Moranta?

Osim Majamija, za usluge Dža Moranta zainteresovano je "pola lige", bar tako tvrdi Sem Amik. Spominju se Minesota, Toronto, Bruklin, L.A. Klipersi i mnogi drugi, tako da će Grizlisi sigurno biti strpljivi i čekati najbolju moguću ponudu.

Ove sezone Dža Morant prosječno bilježi 19 poena, 7,6 skokova i 3,2 skoka po meču.