Čitaoci reporteri

Nikola Jović blistao, pa se "ugasio" sa Majamijem poslije serije pobjeda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović pružio je još jednu odličnu partiju, ali to nije bilo dovoljno da Majami izbjegne poraz od Minesote u NBA ligi.

Nikola jovic odlican u porazu majamija od minesote Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović vratio se poslije povrede lakta i čim je opet zaigrao Majami je upisao četiri trijumfa u nizu. Sada je došao kraj te serije pošto je Minesota slavila i to na Floridi - 125:115. Nije pomogla ni odlična partija srpskog reprezentativca.

Nikola je meč završio sa 14 poena, 4 asistencije i 3 skoka. I on, kao i cijela ekipa Hita, su se "ugasili" u drugom poluvremenu. U prvom je Srbin odigrao perfektno i dao 11 poena i to bez promašaja (2/2 za dva, 1/1 za tri, 4/4 sa penala), uz 3 skoka i 3 asistencije. U drugom dijelu se to promijenilo. Uticala je na to i povreda Haimea Hakeza koji nije ulazio u igru u drugom dijelu.

Majami je sredinom treće dionice imao vođstvo (74:71) i onda je upao u "minus fazu". Previše promašaja, grešaka, izgubljenih lopti i dosta poena pod faulom za rivala. Nezaustavljivi u drugom poluvremenu bili su Naz Rid sa 20 i Entoni Edvards sa 13 poena.

Kada je u pitanju pobjednički tim najbolji su bili upravo Edvards (33, 5as) i Rid (29, 4sk), a veliku pomoć imali su od strane Džulijusa Rendla (23, 10sk) i Rudija Gobera (13, 12sk). U timu Majamija su se pored Jovića istakli Norman Pauel (21) i Devion Mičel (14, 6as).

Rezultati:

  • Majami - Minesota 115:125
  • Njujork - Filadelfija 119:130
  • Toronto - Atlanta 134:117
  • Čikago - Šarlot 99:112
  • San Antonio - Portland 110:115
  • Dalas - Hjuston 110:104
  • Golden Stejt - Juta 123:114
  • LA Klipers - Boston 115:146

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:37
Nikola Jović izjava posle Češke
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jović NBA liga

