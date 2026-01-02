logo
Nikola Jović ništa nije mogao da pogodi: Velika pobjeda Majamija protiv lidera Istoka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jović nije na pravi način ušao u novu godinu.

Loša partija Nikole jovića u pobjedi Majamija Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Košarkaši Majamija savladali su Detroit sa 118:112, ali srpski as Nikola Jović nije imao blistavo veče. On je u pobjedi svog tima zabilježio učinak od pet poena, pet skokova i pet asistencija za nešto manje od 24 minuta na terenu. Imao je jako loše šutersko veče - 1/10 iz igre, 1/7 za tri, 2/2 slobodna bacanja.

Izabranici Erika Spolstre su odigrali sjajan meč protiv lidera Istoka koji je konstantno bio u zaostatku. Prednost u trećoj dionici je rasla do ogromnih +22, ali je Detroit uspio da režira dramu, ali ne i veliki preokret. 

Pauel je predvodio Majami sa 36 poena, Hakez je dao 19, Vigins 17, Adebajo 15 uz 14 skokova, Mičel je imao osam poena i 11 asistencija.

Na drugoj strani istakao se Kejd Kaningem sa 31 poenom i 11 asistencija, Saser ga je pratio sa 18 poena, 12 su dodali Tompson i Duren. Majami je poslije ove pobjede na 6. mjestu Istočne konferencije, dok je Detroit i dalje prvi.

Svi rezultati:

Bruklin - Hjuston 96:120

Detroit - Majami 112:118

Dalas - Filadelfija 108:123

Sakramento - Boston 106:120

LA Klipers - Juta 118:101

Nikola Jović Majami NBA liga

