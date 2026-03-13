Engleski trener pred baraž za Mundijal produžio ugovor: Ostaće selektor Švedske do 2030. godine

Fudbalski savez Švedske produžio je ugovor sa selektorom Grejemom Poterom do 2030. godine.

Izvor: Profimedia

Poter je preuzeo ekipu u oktobru sa ciljem da obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se ovog ljeta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Švedska će igrati u polufinalu baraža u Valensiji protiv Ukrajine 26. marta, a pobjednik tog dvomeča igraće pet dana kasnije u finalu protiv pobjednika dvomeča Poljske i Albanije.

Pobjednik baraža biće u grupi sa Holandijom, Japanom i Tunisom, a utakmice će se igrati u Meksiku i u Teksasu.

"Mnogo mi znači mogućnost da nastavim ovaj posao. Osjećam veliki ponos i veliku odgovornost. Ovo je veliki dan za mene i prilika da postignem nešto veliko u budućnosti. Švedska je fudbalska zemlja sa ponosnom istorijom ekipa koje su stizale do finala velikih takmičenja, na koja želimo da se vratimo", rekao je Poter, navodi se u saopštenju Saveza, a prenose agencije.

Engleski stručnjak je tokom karijere predvodio Čelsi, Vest Hem, Brajton i Estersund.

