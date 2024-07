Ne radi godinu dana, a dobija 240.000 evra nedjeljno: Poslije Romana u Čelsiju cirkus, uzimaju se milioni ni za šta

Grejem Poter zarađuje ogroman novac, a da nigdje ne radi. I tako će biti još neko vrijeme ili dok ne nađe novo zaposlenje.

Izvor: Profimedia

Nakon što je Geret Sautgejt podnio ostavku na mjesto selektora Engleske pojavile su se informacije da će stručnjaka koji je "gordi albion" uveo u dva velika finala Evropskih prvenstava zamijeniti Grejem Poter. Ovaj 49-godišnji stručnjak je sada slobodan, mada ga Čelsi još uvijek plaća.

Spominju se Edi Hau, Maurisio Poketino i Li Karsli kao opcije za klupu Engleske, ali Poter je najbliži. Ipak, vjerovatno bi u slučaju da prihvati taj posao morao da se odrekne velikog novca. Prošle godine je poslije sedam mjeseci na klupi "plavaca" dobio otkaz na Stamford Bridžu, gdje je zamijenio Tomasa Tuhela. Posle Potera je Čelsi promijenio tri trenera pošto ih je prvo vodio Frenk Lampard, potom Mauricio Poketinu, a sada je sastav preuzeo Italijan Enco Mareska.

Iako već dobrih godinu i po dana nije trener, Čelsi Potera plaća 240.000 evra nedjeljno. Kada je Poter dobio otkaz Čelsi se obavezao da će mi narednih 18 mjeseci isplaćivati platu, a razlog zašto ga, kao što je običaj, nisu odmah u potpunosti isplatili je to što su se nadali da će prije isteka tih 18 mjeseci naći posao. Moglo bi to da se desi, ali do tada će proći još nekoliko nedjelja u kojima će Tod Boli morati da izvadi 240.000 evra iz džepa i pošalje ih na račun Grejema Potera.