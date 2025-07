Arnautović sa Tadićem dok ga Zvezda čeka: Sa njim se sprema za debi na Marakani

Marko Arnautović u Beogradu u društvu Dušana Tadića pred debi za crveno-bijele

Izvor: MN PRESS

Novi as Crvene zvezde Marko Arnautović (36) priprema se za svoj debi u utorak protiv Linkolna i to čini zajedno sa srpskim asovima, Dušanom Tadićem (36) i Aleksandrom Mitrovićem (30). Njihovu zajedničku fotografiju objavio je novinar RTS-a Aleksandar Stojanović i potvrdio da su poznati fudbaleri kod profesora Andreje Milutinovića, jednog od najpriznatijih svjetskih stručanjaka u oblasti pripreme i oporavka sportista.

Teško je zamisliti da Arnautović i Tadić ne razgovaraju o pozivu Crvene zvezde bivšem kapitenu reprezentacije Srbije. Ako Tadić bude rekao "Da", postaće saigrači na "Marakani". Generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić otvoreno je govorio o Zvezdinoj ponudi Tadiću.

"Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. On je naša želja, naravno. Pojavio se na tržištu slobodnih igrača nakon rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko nekih crvenih linija što se tiče uslova i nesporna je želja svih nas iz rukovodstva, stručnog štaba i saigrača da Dušan Tadić dođe", rekao je Terzić za Radio-televiziju Srbije sredinom jula.

"Rekao sam mu: 'Nećemo te pritiskati, imaš otvoren poziv Crvene zvezde sve do septembra, kada se zaključuje prelazni rok'. Do njega je, ima neke svoje lične dileme, privatne, da li će živjeti sa porodicom u Srbiji ili negdje drugo. Rekao sam mu kao sinu: 'Ako planiraš da ti djeca odrastaju u Beogradu i Srbiji nemoj da imaš dilemu. Ako želiš da završiš karijeru u Zvezdi i počneš neki novi život kao bivši igrač Zvezde, imaćeš svoj matični tim koji ti otvara sva vrata ove države'", dodao je on.

Crvena zvezda navodno Tadiću nudi platu od dva miliona evra i niz bonusa.

Dušan Tadić uz ponudu Crvene zvezde ima i konstantno prisutnu ponudu Vojvodine da se vrati kući, u klub u kojem je ponikao. Takođe, prethodnih dana se pojavila i informacija da bi Dušan Tadić mogao u Portugal, u Benfiku.

Turski novinar Jagis Sabunčuoglu objavio je tu informaciju, uz objašnjenje da je "veza" u pregovorima bivši sporstki direktor Fenerbahčea, a sada direktor Benfike, Mario Branko.

Tadić i dalje vaga i trenira individualno, dok se Zvezda za to vrijeme sprema za revanš protiv Linkolna, a onda i izvjesni dvomeč 3. kola kvalifikacija protiv šampiona Poljske, Leha iz Poznanja.

