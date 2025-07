Marko Arnautović dočekan ovacijama na Marakani

Novi napadač Crvene zvezde dobio veliki aplauz na stadionu "Rajko Mitić" pred meč protiv OFK Beograda

Novi as Crvene zvezde Marko Arnautović (36) nije bio u timu protiv OFK Beograda u subotu, već je pozdravio navijače iz lože. Ustao je i mahao, otpozdravivši onima koji su došli na stadion da ga dočekaju. Ovog puta, on nije na terenu, jer je procijenjeno da bi bilo prerano nakon što je stigao prije nekoliko dana, a do tada mjesecima trenirao individualno.