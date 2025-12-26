Voditeljka čestitala Dončiću katolički Božić: Jokić kaže "briga me", a pogledajte Lukinu reakciju

Koji Božić proslavlja Luka Dončić? Slovenački reprezentativac rijetko kada govori na ovu temu, ali je poslije čestitke voditeljke postalo mnogo jasnije.

Izvor: YouTube/Malika Andrews - ESPN

Na Božić po gregorijanskom kalendaru (25. decembar) sada se već tradicionalno igraju NBA utakmice i to zaista predstavlja posebnu čast za klubove i košarkaše koji tada izađu na parket. Međutim, ne slave ga baš svi igrači u NBA, što je izgleda malo teže Amerikancima da razumiju.

Tako je Nikola Jokić, po ko zna koji put, dobio čestitke za Božić koji ne slavi. Amerikancima je već objašnjavao da to "nije njegov Božić i da ga baš briga" što uopšte tada igra, pošto ovaj praznik proslavlja 7. januara. Međutim, i sinoć poslije lude pobjede nad Minesotom (142:138) mu je čestitala voditeljka, a zatim i drugi novinari na konferenciji za medije, dok su recimo propustili da čestitaju nekim drugima, kao što je recimo Luka Dončić.

Da li Luka Dončić slavi Božić?

Luka Dončić o Božiću Izvor: YouTube/Malika Andrews - ESPN

Razlog je možda što su Lejkersi doživjeli težak poraz od Hjustona i umjesto toga je Dončić slušao kritike, dok je prošle godine u dresu Dalasa situacija bila drugačija. Prvo je dobio čestitke na konferenciji za medije poslije pobjede nad Portlandom, a zatim i uživo u programu ESPN-a. Voditeljka mu je u više navrata čestitala Božić, a njegova reakcija izuzetno je bila zanimljiva.

"Srećan Božić i vama", nasmiješio se Luka Dončić koji je rekao da je srećan što igra utakmicu na Božić, pošto je to potvrda kvaliteta i atraktivnosti tima: "Volim da igram, nema svako mogućnost to da iskusi."

Sličnu reakciju Luka Dončić imao je i na pomenutoj konferenciji za medije, čestitao je svima Božić, kao što je to učinio i godinu dana prije - nakon postavljanja novog NBA rekorda. Najbolji slovenački košarkaš je tada i na Instagramu čestitao svim vjernicima srećne božićne praznike, a kao što znamo dolazi iz mješovitog braka Slovenke i Srbina.

Koji Božić slavi Luka Dončić?

Kako su pisali mediji, najvjerovatnije je da se u Lukinom domu, kao i kod mnogih na ovim prostorima, slavila dva Božića - prvo po gregorijanskom, pa po julijanskom kalendaru. Njegova majka Mirjam Poterbin je inače Slovenka i njegovala je tradiciju kod kuće i mnogi spekulišu da je Luka baš zbog nje izabrao da igra za zemlju u kojoj je rođen, dok je otac Saša Dončić rođen u Sloveniji, ali je porijeklom sa Kosova i Metohije.