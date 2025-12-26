Koji Božić proslavlja Luka Dončić? Slovenački reprezentativac rijetko kada govori na ovu temu, ali je poslije čestitke voditeljke postalo mnogo jasnije.
Na Božić po gregorijanskom kalendaru (25. decembar) sada se već tradicionalno igraju NBA utakmice i to zaista predstavlja posebnu čast za klubove i košarkaše koji tada izađu na parket. Međutim, ne slave ga baš svi igrači u NBA, što je izgleda malo teže Amerikancima da razumiju.
Tako je Nikola Jokić, po ko zna koji put, dobio čestitke za Božić koji ne slavi. Amerikancima je već objašnjavao da to "nije njegov Božić i da ga baš briga" što uopšte tada igra, pošto ovaj praznik proslavlja 7. januara. Međutim, i sinoć poslije lude pobjede nad Minesotom (142:138) mu je čestitala voditeljka, a zatim i drugi novinari na konferenciji za medije, dok su recimo propustili da čestitaju nekim drugima, kao što je recimo Luka Dončić.
Da li Luka Dončić slavi Božić?
Razlog je možda što su Lejkersi doživjeli težak poraz od Hjustona i umjesto toga je Dončić slušao kritike, dok je prošle godine u dresu Dalasa situacija bila drugačija. Prvo je dobio čestitke na konferenciji za medije poslije pobjede nad Portlandom, a zatim i uživo u programu ESPN-a. Voditeljka mu je u više navrata čestitala Božić, a njegova reakcija izuzetno je bila zanimljiva.
"Srećan Božić i vama", nasmiješio se Luka Dončić koji je rekao da je srećan što igra utakmicu na Božić, pošto je to potvrda kvaliteta i atraktivnosti tima: "Volim da igram, nema svako mogućnost to da iskusi."
Sličnu reakciju Luka Dončić imao je i na pomenutoj konferenciji za medije, čestitao je svima Božić, kao što je to učinio i godinu dana prije - nakon postavljanja novog NBA rekorda. Najbolji slovenački košarkaš je tada i na Instagramu čestitao svim vjernicima srećne božićne praznike, a kao što znamo dolazi iz mješovitog braka Slovenke i Srbina.
Koji Božić slavi Luka Dončić?
Voditeljka čestitala Dončiću katolički Božić: Jokić kaže "briga me", a pogledajte Lukinu reakciju
Kako su pisali mediji, najvjerovatnije je da se u Lukinom domu, kao i kod mnogih na ovim prostorima, slavila dva Božića - prvo po gregorijanskom, pa po julijanskom kalendaru. Njegova majka Mirjam Poterbin je inače Slovenka i njegovala je tradiciju kod kuće i mnogi spekulišu da je Luka baš zbog nje izabrao da igra za zemlju u kojoj je rođen, dok je otac Saša Dončić rođen u Sloveniji, ali je porijeklom sa Kosova i Metohije.
Znamo da Luka nažalost ne igra za Srbiju, ali isto tako ne krije da je i te kako povezan sa zemljom iz koje je njegov otac, pa je čak zbog toga često kritikovan i u svojoj Sloveniji. Tako se iznenada prošle godine posebno digla prašina kada je Dončić na jednoj zabavi slavio sa podignuta tri prsta.
Zašto Dončić i Jokić ne igraju zajedno?Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia/ Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Već godinama traju priče da će Luka Dončić u Denver, što će se teško desiti, a čini se da je još manje izvjesno da će Nikola Jokić u L. A. Lejkerse. Prosto, Jokić želi da završi karijeru u Koloradu i pitanje je da li će njih dvojica ikada dijeliti teren sem na egzibicionim utakmicama kao što su one na Ol-staru.
Ipak, mogli su da igraju za istu reprezentaciju, ali je Dončić izabrao Sloveniju umjesto Srbije. Pokušao je da ga ubijedi i Saša Đorđević, ali Luka Dončić je od početka želio da igra za Sloveniju, zemlju iz koje je njegova majka Mirjam Poterbin, s kojom je bliži od oca Saše nakon razvoda braka 2008. Ona se preselila u Španiju i živjela sa Lukom dok je on igrao u Realu, a isto je bilo i kada je otišao u Ameriku.
Sve između njih dvoje izgledalo je idealno donedavno. Čak su bili i na sudovima, uključili su se i advokati, jer je Luka podnio zahtjev Kancelariji za patante i žigove SAD (USPTO) i tražio da se poništi registracija zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" koji je godinama u vlasništvu Mirjam, želio je da sve pređe u njegove ruke i tu je nastao problem.
Voditeljka čestitala Dončiću katolički Božić: Jokić kaže "briga me", a pogledajte Lukinu reakciju
Poslije toga otkriveno je da je haos nastao zbog Borisa Požege, poznatog i kao Piksi. U pitanju je nekadašnji ljubavni partner Mirjam kome je navodno ona prebacila dio prava na Lukin brend u Sloveniji, navodno mu je dala 40 odsto, a onda je nastao haos kada su se njih dvoje razišli...
Ko je supruga Luke Dončića?
Voditeljka čestitala Dončiću katolički Božić: Jokić kaže "briga me", a pogledajte Lukinu reakciju
Inače, Luka Dončić ima nevjenčanu suprugu Anu Mariju Goltes sa kojom je dobio dvoje djece. Prvo su dobili Gabrijelu, a nedavno i kćerkicu Oliviju.
Slovenački par se poznaje još 12. godine, da bi 2016. godine uplovili u ljubavnu priču. Kratko su raskinuli tokom 2018. godine, ali je uslijedilo pomirenje, a potom su se jedno drugom "obećali" nakon pet godina ljubavi, dok nema sumnje da će zajedno obilježiti oba Božića sa svojim porodicama.