Katastrofa u najavi za Lejkerse: Povrijedio se Luka Dončić

Reprezentativac Slovenije doživio je povredu u meču protiv Los Anđeles Klipersa.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Los Anđeles Klipersi napokon su prekinuli niz poraza i to nakon što su u gradskom derbiju pobijedili Los Anđeles Lejkerse 103:88. Međutim, susret je obilježila povreda Luke Dončića, što je mnogo lošija stvar za gostujući tim, od same činjenice poraza.

Dončić je postigao 12 poena, uhvatio pet skokova i podijelio dvoke asistencije, nakon što je posloke 20 minuta morao van parketa, pošto se u finišu prvog poluvremena povrokedio. Kako je klub naveo, Dončić je doživeo kontuziju lijeve noge, a trener Džej Džej Redik kratko je rekao:

"Nemam nikakve druge informacije. Vidio sam ga kako šepa pred kraj prvog poluvremena. Došao je sebi na poluvremenu, rekao da ne može da ide. To je sve što znam", otkrio je trener Lejkersa.

Tako su Lejkersi do kraja meča bili osuđeni na pomoć Lebrona Džjemsa koji je ubacio 36 poena, uhvatio četiri skoka i podijelio tri asistencije za 38 minuta na parketu, šutirajući 58 posto iz igre.

I dobra partija "Kralja" nije bila dovoljna da Lejkersi nešto više pariraju Klipersima, pa je razlika stečena u prvoj četvrtini uspješno održana do kraja meča. Dodatni uticaj imala je i činjenica da gosti nisu mogli da računaju i na povrijeđene Ostina Riversa, Deandrea Ejtona, Rui Hačimura.

Probleme je imala i domaća ekipa, koja je u prvom poluvremenu izgubila jednog od najboljih centara u NBA ligi. Ivica Zubac morao je van terena jer je uganuo lijevi skočni zglob. Hrvat je za 11 minuta postigao pet poena, dva skoka i jednu asistenciju. Ipak, razigrani su bili Kavai Lenard i Džejms Harden. Prvi je u bacio 32 poena i 12 skokova, a drugi 21 poena i 10 asistencija.

