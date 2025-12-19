logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Au, šta radi Luka Dončić: Slovenac stao rame uz rame sa Kobijem Brajantom i rasturio Jutu

Au, šta radi Luka Dončić: Slovenac stao rame uz rame sa Kobijem Brajantom i rasturio Jutu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić ostvario je treći tripl-dabl u sezoni

Luka Dončić upisao tripl-dabl Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi vezali su drugu pobjedu, ovog puta bili su bolji od Jute 143:135. Naravno, lider na terenu bio je Luka Dončić koji je ostvario treći tripl-dabl u sezoni i na taj način još jednom dokazao nevjerovatnu formu koju održava još od Evropskog prvenstva u Rigi. Takođe, reprezentativac Slovenije uspio je i da dostigne rekord Kobija Brajanta.

Dončić je meč završio nevjerovatnim brojkama - ubacio je 45 poena, uhvatio 11 lopti i podijelio 14 asistencija. Uz to, ukrao je i pet lopti za 40 minuta na terenu, ali je zabilježio i jednu izgubljenu loptu, što je kasnije istakao kao dobru stranu svoje statistike. Poslije ovakve statistike, Dončić je jedan od rijetkih koji je u istoriji franšize uspio da ostvari tripl-dabl sa 45 ili više poena, prije njega naravno to je ostvario samo legendarni Kobi Brajant, kojem se i sam Luka divi.

Pobjeda Lejkersa bila je tijesna, ako se u obzir uzme da Juta nije računala na najboljeg u timu. Finac Lauri Markanen je zbog povrede morao da propusti susret, pa je ulogu lidera preuzeo Kejont Džordž koji je ubacio 34 poena i zabilježio osam asistencija, uz četiri skoka. U ekipi Lejkersa osim Dončića istakao se naravno i Lebron Džjems koji je ubacio 28 poena, podijelio 10 asistencija i uhvatio sedam lopti. Markus Smart bio je treći na listi, on je meč završio sa 17 poena.

Poslije pobjede Luka Dončić je rekao: "Imali smo nekoliko uspješnih odbrana zaredom, a onda smo postigli poene s druge strane terena. Ubacio sam dvije trojke zaredom, što je pravo čudo", rekao je najbolji igrač Lejkersa.

"Mogao bih i bolje, ali mislim da je ta jedna izgubljena lopta najbolja na ovom statističkom listu. Imali smo sedam izgubljenih lopti, što je impresivno za nas, a ipak smo pobijedili. Na kraju, to je ono što se računa", rekao je Slovenac.

Rezultati prethodnih mečeva

  • Šarlot - Atlanta 133:126
  • Indijana - Njujork 113:114
  • Bruklin - Majami 95:106
  • Nju Orleans - Hjuston 133:128 (119:119)
  • Oklahoma - Klipersi 122:101
  • Milvoki - Toronto 105:111
  • San Antonio - Vašington 119:94
  • Dalas - Detroit 116:114 (110:110)
  • Juta - Lejkersi 135:143
  • Denver - Orlando 126:115
  • Finiks - Golden Stejt 99:98

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC