Au, šta radi Luka Dončić: Slovenac stao rame uz rame sa Kobijem Brajantom i rasturio Jutu

Los Anđeles Lejkersi vezali su drugu pobjedu, ovog puta bili su bolji od Jute 143:135. Naravno, lider na terenu bio je Luka Dončić koji je ostvario treći tripl-dabl u sezoni i na taj način još jednom dokazao nevjerovatnu formu koju održava još od Evropskog prvenstva u Rigi. Takođe, reprezentativac Slovenije uspio je i da dostigne rekord Kobija Brajanta.

Dončić je meč završio nevjerovatnim brojkama - ubacio je 45 poena, uhvatio 11 lopti i podijelio 14 asistencija. Uz to, ukrao je i pet lopti za 40 minuta na terenu, ali je zabilježio i jednu izgubljenu loptu, što je kasnije istakao kao dobru stranu svoje statistike. Poslije ovakve statistike, Dončić je jedan od rijetkih koji je u istoriji franšize uspio da ostvari tripl-dabl sa 45 ili više poena, prije njega naravno to je ostvario samo legendarni Kobi Brajant, kojem se i sam Luka divi.

Pobjeda Lejkersa bila je tijesna, ako se u obzir uzme da Juta nije računala na najboljeg u timu. Finac Lauri Markanen je zbog povrede morao da propusti susret, pa je ulogu lidera preuzeo Kejont Džordž koji je ubacio 34 poena i zabilježio osam asistencija, uz četiri skoka. U ekipi Lejkersa osim Dončića istakao se naravno i Lebron Džjems koji je ubacio 28 poena, podijelio 10 asistencija i uhvatio sedam lopti. Markus Smart bio je treći na listi, on je meč završio sa 17 poena.

Poslije pobjede Luka Dončić je rekao: "Imali smo nekoliko uspješnih odbrana zaredom, a onda smo postigli poene s druge strane terena. Ubacio sam dvije trojke zaredom, što je pravo čudo", rekao je najbolji igrač Lejkersa.

"Mogao bih i bolje, ali mislim da je ta jedna izgubljena lopta najbolja na ovom statističkom listu. Imali smo sedam izgubljenih lopti, što je impresivno za nas, a ipak smo pobijedili. Na kraju, to je ono što se računa", rekao je Slovenac.

