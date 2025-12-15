Luka Dončić dao 29 poena za Lejkerse: Bila je to jedna od njegovih najgorih utakmica u karijeri

Iako je Luka Dončić bio najefikasniji igrač utakmice u pobjedi L.A. Lejkersa protiv Finiksa, neshvatljivo je koliko je loše igrao i ništa nije mogao da pogodi.

Izvor: Mike Christy / Getty images / Profimedia

L.A. Lejkersi pobijedili su Finiks 116:114 u dramatičnoj završnici koju je obilježio sukob Dilona Bruksa i Lebrona Džejmsa. Osim toga, meč je obilježila i jako loša partija Luke Dončića koji je na kraju bio najefikasniji igrač utakmice, međutim teško da je srećan napustio teren.

Iako je Dončić ubacio 29 poena, važno je napomenuti da je 13 dao sa linije slobodnih bacanja. Iz igre je šutirao očajno - pogodio je tek 7 od 25 šuteva (28 odsto), a posebno "bode oči" koliko ga nije služio šut za tri poena. Pogodio je samo 2/14 i briga ga je bilo što ne pogađa, nastavio je da forsira sve do kraja utakmice. Na kraju, pogodio je tek samo po trojku u prvoj i u četvrtoj dionici.

Luka Doncic tonight:



29 Points

6 Assists

3 Rebounds

7/25 FGM

2/14 3PM

13/14 FTMpic.twitter.com/b7cJ8Ld3QU — Hoop Central (@TheHoopCentral)December 15, 2025



Da bi "potvrdio" da je ovo jedna od njegovih najgorih partija u karijeri, Dončić se pobrinuo i izgubljenim loptama. Čak šest puta je "prodao" loptu i sa njim na terenu Lejkersi su imali "minus pet", ali su ga na kraju spasili Lebron Džejms i Markus Smart.

Uprkos ovome Luka Dončić ostaje jedan od glavnih kandidata za MVP priznanje zbog impresivne statistike. Prosječno bilježi 35 poena, devet skokova i devet asistencija, međutim moraće da se obrati pažnja i na "potrošnju" lopti koja je kod njega na nevjerovatnom nivou i pitanje je da li to onda odgovara opisu "najkorisniji igrač".

Luka Dončić, Džejms i Ejton Izvor: Youtube/NBA

Primjera radi, Nikola Jokić prosječno bilježi 29,5 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija, ali uz čak 62,2 odsto šuta iz igre.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!