Nikola Mirotić poslije Partizana odjurio u crkvu: "Iskreno, večeras sam mislio samo na to"

Nikola Mirotić je pravo sa utakmice protiv Partizana otišao u crkvu da bi bio na liturgiji za Božić po julijanskom kalendaru

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Mirotić odigrao je veoma inspirisano za Monako u pobjedi protiv Partizana, svog nesuđenog tima. Ubacio je 13 poena, imao najveći indeks korisnosti (18), a poslije utakmice je u miks-zoni priznao da je tokom meča razmišljao samo o odlasku u crkvu i o sutrašnjem Božiću.

"Iskreno, moje jedine misli večeras odnosile su se na moj Božić, sutra slavim Božić, večeras u 12 imam liturgiju. Samo sam mislio na to. Znam da zvuči drugačije. Svima želim zdravlje, vjeru u Boga, jedinog Boga, Isusa Hrista, to je najveća stvar za mene. Žurim sada u crkvu, na službu, svima želim srećan Božić", kazao je Mirotić reporterki.

"Hristos se rodi", dodao je na srpskom.

Nikola Mirotić i saigrači su ubjedljivo pobijedili Partizan (101:84) i nakon tog trijumfa su četvrtoplasirani na tabeli Evrolige, sa skorom 13-7.

Mirotić ove sezone prosječno postiže 11,2 poena po meču.