Težak poraz Partizana na Badnje veče: Crno-bijeli bez šanse u Monaku, traje crni niz u Evroligi

Partizan glatko izgubio na gostovanju Monaku i produžio seriju loših rezultata u Evroligi. Ostaje na dnu tabe

Izvor: German Vidal Ponce / Alamy / Profimedia

Košarkaši Partizana ubedljivo su izgubili od Monaka (84:101) u gostima i doživjeli 12. poraz u posljednjih 15 kola Evrolige. Tim Đoana Penjaroje nije uspio da spusti razliku na jednocifreni minus, prije svega zato što su domaći odigrali veoma raspucan meč, za šta ima velike zasluge i loša i "mekana" odbrana Beograđana.

Domaći su do poluvremena promašili smo tri od 13 pokušaja za tri poena i već na pauzi je bilo gotovo kako će se ovaj meč završiti. osle petog uzastopnog poraza, igrači Partizana se ne vraćaju za Beograd, jer ih u petak očekuje gostovanje Barseloni, na koje putuju kao posljednjeplasirani na tabeli i sa skorom 6-14, u ovom trenutku najlošijim u Evroligi.

Domaći su završili utakmicu sa odličnih 60 odsto pogođenih trojki (15/25), sa razigranim Alfa Dijaloom (14p), Nikolom Mirotićem (13) i posebno inspirisanim Matjuom Strazelom (13), koji je pogađao praktično u svim trenucima u kojima se nagovještavao povratak crno-bijelih. Majk Džejms nije previše "forsirao" u napadu i ubacio je 11 poena protiv crno-bijelih, uz osam asistencija.

Sa druge strane, crno-bijeli su igrali bez Duejna Vašingtona, očekuje se i priključenje novajlije Tonija Džekirija ekipi i crno-bijeli će u petak gostovati Barseloni sa njim u timu i sa nadom da će biti u stanju da odigraju bolji i fokusiraniji meč od večerašnjeg.