Nikola Otašević: "Željko Obradović bi 'zaklao' ovog košarkaša Partizana"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nekadašnji košarkaš Nikola Otašević iznerviran je zbog poteza koje Dvejn Vašington pravi u dresu Partizana.

Nikola otasevic zeljko obradovic bi zaklao dvejna vasingtona Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

Košarkaši Partizana nalaze se u lošoj seriji rezultata u Evroligi i zauzimaju posljednje mjesto u tom takmičenju, a navijačima se uopšte ne sviđa kako se razvija aktuelna sezona. Među onima koji kritikuju crno-bijele je i Nikola Otašević, nekadašnji košarkaš i redovan učesnik podkasta "Dva i po košarkaša" u kojem analizira dešavanja u svom omiljenom klubu.

Novogodišnju emisiju podkasta Otašević je obilježio zanimljivim izlaganjem o Dvejnu Vašingtonu, košarkašu Partizana čije ga odluke najviše nerviraju. Otišao je toliko daleko da je istakao kako bi Željko Obradović "zaklao" američkog beka, da je na klupi crno-bijelih umjesto Đoana Penjaroje.

"Pa eto, Vašington je igrao loše i to sam htio da kažem. Isto mislim da je baš on dosta i uticao na rezultat u prvoj četvrtini. Da prvu četvrtinu odeš sa nekom većom razlikom, a on je ulaskom njegovim... Dva-tri puta je krenuo negdje olako na neke prodore. Ne cijeni toliko loptu, ja to ovako kad pričam malo o košarci, mora da se cijeni lopta više, znaš", počeo je priču Nikola Otašević, bivši košarkaš i veliki navijač Partizana.

Nekadašnji plejmejker smatra da Vašington negativno utiče na igru Partizana, a da su njegovi potezi na terenu budalaštine. Po njegovim riječima, Vašington pravi greške koje prelome utakmicu na stranu rivala, a Željko Obradović to ne bi tolerisao.

"Jedva odbraniš ovamo, ti je prodaš tako lagano ili neki šut koji nije iz pozicije. Nije mi jasno, znaš ono, vodiš i ide sve lijepo i onda ti krećeš ono zadržavanje lopte do posljednje sekunde, onda neki prodor tako olako, pa kao trčiš nazad, vraćaš se bez ikakve odgovornosti", kaže Otašević i dodaje: "Pa evo ja kažem, znaš to je jedna lopta al' to je prelomni trenutak na utakmici. Njegovo pomaganje, kretanje na neko udvajanje, to mi je takva budalaština. Ja mislim, da je bio Željko umjesto Penjaroje, da bi ga zaklao sto odsto".

Bivši košarkaš Nikola Otašević kritikovao igrača Partizana Dvejna Vašingtona.
Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Dvejn Vašington izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

