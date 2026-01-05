Mijailović rekao Džounsu da je kraj: Grci otkrili detalje desetodnevne sage

Šta se dešavalo na relaciji Beograd - Atina?

Izvor: MN PRESS

Pregovori oko transfera Tajrika Džonsa iz Partizana u Olimpijakos trajali su 10 dana, a detalje su izneli grčki novinari Spiros Kavalieratos i Konstantinos Melajes u emisiji BIG 4 by Betsson. Navodno je predsjednik kluba Ostoja Mijailović na katolički Božić obavijestio američkog centra da potraži novu sredinu, a crno-bijeli su prema njihovim riječima tražili obeštećenje od 600.000 evra.

U trku se uključio Dubai, a razlog zašto su odugovlačeni pregovori je taj što su navijači bili protiv da Džouns ode u Olimpijakos.

"Na sam Božić, Mijailović je obavijestio igrača i njegovog agenta da ovako ne može da se nastavi i da želi da Džouns postane slobodan igrač, te da potraži tim koji će pokriti ostatak njegovog ugovora. Agent je znao koji timove traže visokog igrača, a Olimpijakos je reagovao munjevito i u roku od 48 sati postigao usmeni dogovor. Mnogi tvrde da je i neki vid sporazuma bio potpisan još 27. decembra", naveli su pomenutoj emisiji.

Partizan nije želio da pusti Džounsa kao slobodnog igrača jer su imali potpisan ugovor do 2027. godine, razmatrala se opcija da ostane, ali zbog revolta navijača to je praktično postalo nemoguće.

Odlazak Silve u Fenerbahče otežao je posao Partizanu da pronađe zamjenu za Džounsa, a u čitavu priču se uključio i Makabi, ali nije bio spreman da izdvoji pola miliona evra koliko je na kraju Olimpijakos platio.

"Olimpijakos je pregovarao sa Partizanom 2-3 puta. Problem je bio i što organizovani navijači nisu željeli da igrač ode u Olimpijakos, što je Mijailović iskoristio. Prije Olimpijakosa, interesovale su se i druge ekipe, poput Dubaija i Makabija, kako bi ga spriječile da ode u grčki klub, ali Džouns je želio Olimpijakos", navode Grci.

