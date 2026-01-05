Vanja Marinković odbio da komentariše odlazak Tajrika Džounsa

Kapiten Partizana Vanja Marinković nije želio mnogo da govori o odlasku centra Tajrika Džounsa.

Partizan se priprema za duplo kolo Evrolige, ali je u međuvremenu ostao bez centra Tajrika Džounsa koji je postao igrač Olimpijakosa. Pred put na dva zahtjevna gostovanja, kapiten Vanja Marinković se obratio medijima, ali nije mnogo želio da govori o odlasku važnog igrača.

Iako je Tajrik dobro izgledao u posljednjih nekoliko mečeva u dresu Partizana, bilo je gotovo jasno da Amerikanac neće ostati. Njegov odlazak mogao bi da poremeti ekipu, naročito pred teško gostovanje, mada kapiten Vanja Marinković nije želio o tome, na pitanje o, sad već, bivšem saigraču, bio je kratak: "Sljedeće pitanje".

A, kakva je atmosfera u Partizanu, o tome je Marinković nešto detaljnije govorio. "Atmosfera je uvijek bila dobra, to se nikada nije dovodilo u pitanje. Nadam se da će tako i ostati", rekao je Marinković.

Ekipa je u meču protiv Valensije odigrala dobro, ali je ponovo bila poražena. Međutim, bio je to znak života Parnog valjka, pošto je samo nekoliko dana ranije doživio sramotan poraz u Areni od Makabija. Kad je u pitanju rad sa novim trenerom i paralela između ta dva susreta, Marinković je imao odgovor.

"Došao je dva dana pred Makabi, a za Valensiju smo imali mnogo više vremena da se spremimo, da se svi igrači upoznaju sa njegovim sistemom i da znamo kako da igramo i na koji način. Mislim da je ekipa bolje izgledala iako nismo dobili taj meč", rekao je kapiten Partizana.

