logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanja Marinković odbio da komentariše odlazak Tajrika Džounsa

Vanja Marinković odbio da komentariše odlazak Tajrika Džounsa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kapiten Partizana Vanja Marinković nije želio mnogo da govori o odlasku centra Tajrika Džounsa.

marinkovic nije zelio da odgovori na pitanje o tajriku Izvor: MN PRESS

Partizan se priprema za duplo kolo Evrolige, ali je u međuvremenu ostao bez centra Tajrika Džounsa koji je postao igrač Olimpijakosa. Pred put na dva zahtjevna gostovanja, kapiten Vanja Marinković se obratio medijima, ali nije mnogo želio da govori o odlasku važnog igrača.

Iako je Tajrik dobro izgledao u posljednjih nekoliko mečeva u dresu Partizana, bilo je gotovo jasno da Amerikanac neće ostati. Njegov odlazak mogao bi da poremeti ekipu, naročito pred teško gostovanje, mada kapiten Vanja Marinković nije želio o tome, na pitanje o, sad već, bivšem saigraču, bio je kratak: "Sljedeće pitanje".

A, kakva je atmosfera u Partizanu, o tome je Marinković nešto detaljnije govorio. "Atmosfera je uvijek bila dobra, to se nikada nije dovodilo u pitanje. Nadam se da će tako i ostati", rekao je Marinković.

Ekipa je u meču protiv Valensije odigrala dobro, ali je ponovo bila poražena. Međutim, bio je to znak života Parnog valjka, pošto je samo nekoliko dana ranije doživio sramotan poraz u Areni od Makabija. Kad je u pitanju rad sa novim trenerom i paralela između ta dva susreta, Marinković je imao odgovor.

"Došao je dva dana pred Makabi, a za Valensiju smo imali mnogo više vremena da se spremimo, da se svi igrači upoznaju sa njegovim sistemom i da znamo kako da igramo i na koji način. Mislim da je ekipa bolje izgledala iako nismo dobili taj meč", rekao je kapiten Partizana.

Bonus video: 

Pogledajte

03:57
Dvejn Vašington izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vanja Marinković Tajrik Džouns KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC