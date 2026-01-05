logo
"Tajrik će nam nedostajati, igraću sa jednom nogom za Partizan": Pokuševski spreman na sve protiv Monaka

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski najavio je meč sa Monakom u 20. kolu Evrolige.

aleksej pokusevski se vraca u tim za monako spomenuo tajrika Izvor: MN Prees

Krilni centar Partizana Aleksej Pokuševski vraća se na teren poslije mjesec dana pauze zbog povrede. On će po prvi put biti u timu od dolaska Đoana Penjaroje i biće značajno pojačanje za utakmicu sa Monakom koja se igra u utorak od 19.30. Nakon odlaska Tajrika Džounsa, Pokuševski će morati da popuni upražnjeno mjesto na petici gdje je usamljen ostao Bruno Fernando.

Pokuševski se dobro osjeća i kaže da će dati sve od sebe koju god ulogu da mu dodijeli Penjaroja.

"Radili smo juče napade na petici, očekujem da igram četvorku ili peticu. Daću 100 odsto i sa jednom nogom, a to je ono što se vjerovatno i očekuje od igrača. Dobro se osjećam, zdrav sam. Što se tiče mečeva u EL, biće jako teški i biće vrlo važno da igramo stabilno veći dio utakmice. Mislim da možemo da igramo dosta dobro", rekao je Pokuševski i dodao:

Aleksej Pokuševski
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Što se tiče zgloba, nemam nikakvih problema, ali nisam u ritmu i fizički kao prije povrede. Treba malo vremena, psihički sam spreman i sa jednom nogom da igram, daću 100 odsto".

Bio je Aleksej iskren o situaciju u Partizanu i odlasku Tajrika Džounsa. "Nije lako biti u Partizanu sada, posljednjih mjesec dana, nikome od nas. Verujem i igračima koji su osjetili veći pritisak. Tajrik je dosta dobra igra za nas, značio je timu i nedostajaće u svlačionici. Mogu samo sve najbolje da mu poželim".

Dotakao i novog trenera Đoana Penjaroje.

"Pokušavao je da uspostavi neke moderne stvari u timu, sviđa mi se. Nije lako to uraditi sredinom sezone", smatra Pokuševski.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:57
Dvejn Vašington izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

