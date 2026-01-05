logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tajrik nikako nije mogao da ostane": Nastavlja se kriza u Partizanu, fali mu centar i još jedan važan igrač

"Tajrik nikako nije mogao da ostane": Nastavlja se kriza u Partizanu, fali mu centar i još jedan važan igrač

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je pred put ekipe na duplo kolo Evrolige.

djoan penjaroja o tajriku dzounsu i novom pojacanju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je krenuo na zahtjevan put, pred ekipom Đoana Penjaroje je duplo kolo Evrolige. Najprije će u srijedu igrati protiv Monaka u meču koji počinje u 19,30, a onda dva dana kasnije protiv Barselone u 20,30 sati. Parni valjak putuje oslabljen, pošto u timu neće imati Tajrika Džounsa koji je u međuvremenu postao igrač Olimpijakosa. O centru crno-bijelih, povredi Dvejna Vašingtona i  pojačanjima, pred put ekipe govorio je i trener iz Španije.

Najprije je Penjaroja govorio o najvažnijoj vijesti za crno-bijele: odlasku Tajrika Džounsa. "Očigledno je. Tajrik je veliki igrač, a mi smo pronašli najbolju opciju za sve, posebno za klub. U ovom momentu, mislim da nije bilo moguće da Tajrik (Džouns) bude u Partizanu. Njegov um nije bio u Partizanu, a Partizanu su neophodni igrači koji su 100 posto prisutni. Za obje strane je to bila najbolja opcija", rekao je Penjaroja pred put ekipe u Monako.

Sve glasnije se govori i o zamjeni u Partizanu, ime koje se najčešće spominje je Toni Džekiri, košarkaš CSKA. "Klub trenutno traži bolju opciju. Oni traže, ali nije lako pronaći visokog igrača, sigurni smo da će klub naći dobru opciju. Džekiri u ovom momentu je igrač CSKA, nije u Partizanu. Klub radi naporno da nađe dobru opciju. Kada se pojavi dobra opcija, vjerujem da će klub reagovati i naći zamjenu za Tajrika", dodao je Penjaroja.

Još jedna od tema bio je i Džabari Parker o čijem odlasku se govori gotovo od njegovog dolaska u Partizan. Apsurdno, ali istinito. Međutim, Parker nije igrač koji će napustiti ekipu, tvrdi trener: "Džabari je košarkaš Partizana. On igra dobro, trenira dobro. Ne razlikuje se od ostalih", pojasnio je. 

Izvor: MN PRESS

Partizan prvi meč igra u srijedu protiv Monaka u meču koji počinje u 19,30. Crno-bijeli su trenutno posljednji na tabeli Evrolige, dok je Monako jedna od ekipa koja se drži u vrhu i trenutno je četvrta sa skorom 12-7. "Protiv Valensije smo popravili igru, dobro smo se držali 35 minuta."

Otkrio je Penjaroja i da Dvejn Vašington, kao jedan od najvažnijih u timu, neće putovati sa ekipom. "Želimo da napredujemo korak po korak i dan po dan. Sada imamo problem sa povrijeđenim igračima. Dvejn je povrijeđen i ne ide u Monako, a Tajrik je otišao, tu su Pokuševski i Šejk Milton. Imamo važan trening u Monaku i želimo da odigramo dobar meč. Ako odigramo dobro, možemo se nadati pobjedi", zaključio je Penjaroja.

Bonus video: 

Pogledajte

04:16
Bruno Fernando izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC