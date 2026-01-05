logo
Saopštenje Partizana: "Tajrik Džouns više neće nositi naš dres"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Partizan se oglasio povodom odlaska Tajrika Džounsa u Olimpijakos i već po tonu je jasno kako je rastanak izgledao.

tajrik dzouns iz partizana presao u olimpijakos Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako je postojala neka dilema - više je nema. Partizan je poslije desetak dana drame ipak ostao bez Tajrika Džounsa koji karijeru nastavlja u Olimpijakosu. Za to će Partizanu pripasti i lijepo obeštećenje, dok se i po tonu saopštenja iz Humske može pročitati da se dvije strane nisu rastale u dobrim odnosima.

Tajrik Džouns je pravio probleme van terena, bio u sukobu s navijačima, svašta objavljivao i na društvenim mrežama, tako da je u saopštenju Partizana saopšteno da "više neće nositi njegov dres". Prenosimo saopštenje u cijelosti:

"Tajrik Džouns više neće nositi dres KK Partizan Mozzart Bet. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-bijelima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan Mozzart Bet želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rješenjima na košarkaškom tržištu", navodi se u saopštenju Partizana.

Očekuje se da ga u toku dana već zamijeni Tonje Džekiri iz CSKA Moskve, što bi trebalo da bude i posljednja promjena u igračkom kadru Partizana za ovu sezonu.


Podsjetimo, Tajrik Džouns došao je u Partizan prošle sezone i u svojoj prvoj godini postao je miljenik navijača zbog svoje srčanosti i zalaganja na parketu. U drugoj, pak, toga nije bilo u toj mjeri. Ove sezone prosječno je postizao 10,6 poena i imao 6,1 skokova po meču

