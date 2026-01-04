Nove informacije o Tajriku Džounsu i odlasku iz Partizana

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Izraela, Tajrik Džouns bi karijeru trebalo da nastavi u Makabiju.

Izvor: MN PRESS

Tajrik Džouns je izgleda pronašao novi klub i uskoro bi trebalo da napusti Partizan. Tako tvrde izraelski mediji koji donose najnovije informacije o njegovom odlasku iz Partizana i ističu da će da potpiše ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.

"Odlučujući dan. Ponedjeljak je posljednji dan za transfere igrača između evroligaških klubova. Očekivanja su da će Tajrik prije toga da postane košarkaš Makabija", navodi se u tekstu grčke "Gazete".

Izgleda da su se i grčki mediji pomirili sa tim da on neće doći u Olimpijakos. Tim iz Pireja bio je prethodnih dana glavni favorit da dovede centra crno-bijelih, ali su se stvari promijenile u prethodnom periodu. Sada je bliži odlasku u Tel Aviv...

Partizan bez Tajrika u duplom kolu?

Ako se situacija riješi u naredna 24 sata, to bi značilo da će Partizan biti sa samo jednim centrom u duplom evroligaškom kolu - Brunom Fernandom. Tajrik bi mogao da ide da završi sve formalno sa novim klubom.

Partizan već sutra putuje u Francusku pošto će igrati protiv Monaka 6. januara (19.30h), pa onda nastavlja put do Španije gdje gostuje Barseloni (9. januar u 20.30h). U ponedjeljak će se medijima obratiti i Đoan Penjaroja, tako da će stvari biti jasnije.

BONUS VIDEO: