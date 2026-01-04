logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nove informacije o Tajriku Džounsu i odlasku iz Partizana

Nove informacije o Tajriku Džounsu i odlasku iz Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Izraela, Tajrik Džouns bi karijeru trebalo da nastavi u Makabiju.

tajrik dzouns prelazi u makabi Izvor: MN PRESS

Tajrik Džouns je izgleda pronašao novi klub i uskoro bi trebalo da napusti Partizan. Tako tvrde izraelski mediji koji donose najnovije informacije o njegovom odlasku iz Partizana i ističu da će da potpiše ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.

"Odlučujući dan. Ponedjeljak je posljednji dan za transfere igrača između evroligaških klubova. Očekivanja su da će Tajrik prije toga da postane košarkaš Makabija", navodi se u tekstu grčke "Gazete".

Izgleda da su se i grčki mediji pomirili sa tim da on neće doći u Olimpijakos. Tim iz Pireja bio je prethodnih dana glavni favorit da dovede centra crno-bijelih, ali su se stvari promijenile u prethodnom periodu. Sada je bliži odlasku u Tel Aviv...

Partizan bez Tajrika u duplom kolu?

Ako se situacija riješi u naredna 24 sata, to bi značilo da će Partizan biti sa samo jednim centrom u duplom evroligaškom kolu - Brunom Fernandom. Tajrik bi mogao da ide da završi sve formalno sa novim klubom.

Partizan već sutra putuje u Francusku pošto će igrati protiv Monaka 6. januara (19.30h), pa onda nastavlja put do Španije gdje gostuje Barseloni (9. januar u 20.30h). U ponedjeljak će se medijima obratiti i Đoan Penjaroja, tako da će stvari biti jasnije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Penjaroja o Tajriku Džounsu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajrik Džouns KK Partizan Makabi Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC