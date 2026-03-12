logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši trener Partizana je nezamenljiv: Novi ugovor za Nenada Čanka u Litvaniji

Bivši trener Partizana je nezamenljiv: Novi ugovor za Nenada Čanka u Litvaniji

0

Bivši trener Partizana Nenad Čanak potpisao je novi ugovor sa Lijetkabelisom

Nenad Čanak produžio ugovor sa Lijetkabelisom Izvor: Keeran Marquis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji trener Partizana Nenad Čanak (49) produžio je saradnju sa Lijetkabelisom u koji je ponovo stigao 2023. Čini se da u Litvaniji, u košarkaškoj zemlji, posao cvjeta, a poverenje srpskom stručnjaku je nepokolebljivo.

Čanak je već vodio Lijetkabelis, pošto je iz Partizana 2018. postao trener u Litvaniji. Otišao je srpski trener korak dalje 2023. i na kratko preuzeo Turk Telekom, ali se potom vratio na dobro poznat teren i sada sa Lijetkabelisom potpisao ugovor na jednu, plus još jednu sezonu.

Izvor: Live Media Publishing Group / Alamy / Alamy / Profimedia

"Trener Čanak iz godine u godinu pokazuje kakav je nivo trenera. Igrači vole da igraju za njega i to je veoma važno. On je u najtežim trenucima pokazao da može da kontroliše takve situacije. Novim ugovorom mu klub izražava zahvalnost, poštovanje i želju da zajedno nastavimo da stvaramo istoriju Lijetkabelisa", rekao je direktor kluba Jonas Mačiulis.

Lijetkabelis ne stoji sjajno u novoj sezoni, pošto je završio kao devet i B grupi Evrokupa. Međutim, u domaćem šampionatu i dalje imaju priliku da pomrse konce, prije svega, Žalgirisu. Tim koji vodi Čanak trenutno je peti i ima skor 9-10.

Tagovi

Nenad Čanak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC