Bivši trener Partizana je nezamenljiv: Novi ugovor za Nenada Čanka u Litvaniji

Bivši trener Partizana Nenad Čanak potpisao je novi ugovor sa Lijetkabelisom

Nekadašnji trener Partizana Nenad Čanak (49) produžio je saradnju sa Lijetkabelisom u koji je ponovo stigao 2023. Čini se da u Litvaniji, u košarkaškoj zemlji, posao cvjeta, a poverenje srpskom stručnjaku je nepokolebljivo.

Čanak je već vodio Lijetkabelis, pošto je iz Partizana 2018. postao trener u Litvaniji. Otišao je srpski trener korak dalje 2023. i na kratko preuzeo Turk Telekom, ali se potom vratio na dobro poznat teren i sada sa Lijetkabelisom potpisao ugovor na jednu, plus još jednu sezonu.

"Trener Čanak iz godine u godinu pokazuje kakav je nivo trenera. Igrači vole da igraju za njega i to je veoma važno. On je u najtežim trenucima pokazao da može da kontroliše takve situacije. Novim ugovorom mu klub izražava zahvalnost, poštovanje i želju da zajedno nastavimo da stvaramo istoriju Lijetkabelisa", rekao je direktor kluba Jonas Mačiulis.

Lijetkabelis ne stoji sjajno u novoj sezoni, pošto je završio kao devet i B grupi Evrokupa. Međutim, u domaćem šampionatu i dalje imaju priliku da pomrse konce, prije svega, Žalgirisu. Tim koji vodi Čanak trenutno je peti i ima skor 9-10.