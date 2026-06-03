Srbija nastavila pobjednički niz, ali Nerandžić za MONDO upozorio: "Nismo dobro igrali"

Srpski reprezentativac Nenad Nerandžić iznio je prve impresije poslije pobjede nad Australijom u trećoj utakmici Svjetskog prvenstva u basketu 3x3.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Srpski basketaši pobijedili su u još jednom meču na FIBA Svjetskom prvenstvu u Varšavi. Srpski tim ovog puta bio je bolji od Australije rezultatom 20:16. Reprezentativac Nenad Nerandžić je poslije susreta otkrio prve impresije, svjestan da tim nema još mnogo vremena da se pripremi za odlučujući meč protiv Austrije.

"Bitna pobjeda. Ne bih rekao da smo igrali dobro, griješili smo dosta u jednom momentu. Basket smo otvorili kako smo željeli, ali bitna je pobjeda. Nemamo puno vremena za odmor, čeka nas Austrija", rekao je Nerandžić u razgovoru za MONDO.

Pogledajte 00:44 Nenad Nerandžić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Srbija i Austrija su najbolji timovi u grupi A, obje ekipe su neporažene dosad - imaju po tri trijumfa i u meču koji će zatvoriti program trećeg dana Svjetskog prvenstva biće odlučen prvi četvrtfinalista. Srbija ili Austrija? Pitanje je.

"Gledali smo meč, ekipu poznajemo jako dobro. Godinama igramo protiv njih. Poznajemo se dobro, poznaju i oni nas. Zbog toga očekujemo još jedan težak basket", rekao je Nenad Nerandžić.

Srbija na teren izlazi ponovo u 21.35 protiv ekipe Austrije. Tim koji bude slavio u ovom meču plasiraće se direktno u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, koje je na programu 6. juna.

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