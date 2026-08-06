Povratak u Zrinjski, pa pozajmica: Branko Ćurdo se nakon 5 godina vratio iz Posušja, pa odmah poslat u GOŠK

Branko Ćurdo (2005.) vratio se u Zrinjski, iz kojeg je otišao 2021. godine. Međutim, odmah po dolasku, proslijeđen je na pozajmicu u GOŠK iz Gabele.

Izvor: HŠK Zrinjski

Nakon preranog ispadanja iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, Zrinjski se sada okreće nastupima u domaćim takmičenjima.

Prvi naredni ispit biće Čelik, povratnik u Premijer ligu BiH (nedjelja, 21.00), a tri dana prije tog meča, mostarski klub predstavio je novajliju. U pitanju je napadač Branko Ćurdo (2005.), koji je ponikao u taboru "plemića" igrajući za omladinske timove, a posljednjih pet godina bio je član Posušja.

U klubu sa Mokrog Doca je u protekle dvije sezone sakupljao seniorsko premijerligaško iskustvo. Tako je u takmičarskoj godini 2024/2025. upisao 15 ligaških nastupa za Posušje, dok je u prošloj sezoni uknjižio 21 meč u Premijer ligi BiH.

Ipak, odmah po povratku u klub, poslat je na pozajmicu, pa će tako u ovoj takmičarskoj godini, shodno ugovoru o saradnji dva kluba, braniti boje GOŠK-a iz Gabele, tima koji se takmiči u Prvoj ligi FBiH. Osim njega, za tim sa stadiona "Perica Pero Pavlović", na osnovu dvojne registracije, igraće i Antonio Arapović, Tijago Santino Lopez i Hamza Ljukovac.

Borna Filipović i Darko Bašić nastupaće kao pozajmljeni igrači za Posušje, Rino Ivanković ide u Čapljinu, Mihajlo Ševa će put Laktaša, dok će David Karačić i Roko Šilić braniti boje Jadrana iz Ploča.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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