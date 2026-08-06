logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povratak u Zrinjski, pa pozajmica: Branko Ćurdo se nakon 5 godina vratio iz Posušja, pa odmah poslat u GOŠK

Povratak u Zrinjski, pa pozajmica: Branko Ćurdo se nakon 5 godina vratio iz Posušja, pa odmah poslat u GOŠK

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Branko Ćurdo (2005.) vratio se u Zrinjski, iz kojeg je otišao 2021. godine. Međutim, odmah po dolasku, proslijeđen je na pozajmicu u GOŠK iz Gabele.

Branko Ćurdo se iz Posušja vratio u Zrinjski Izvor: HŠK Zrinjski

Nakon preranog ispadanja iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, Zrinjski se sada okreće nastupima u domaćim takmičenjima.

Prvi naredni ispit biće Čelik, povratnik u Premijer ligu BiH (nedjelja, 21.00), a tri dana prije tog meča, mostarski klub predstavio je novajliju. U pitanju je napadač Branko Ćurdo (2005.), koji je ponikao u taboru "plemića" igrajući za omladinske timove, a posljednjih pet godina bio je član Posušja.

U klubu sa Mokrog Doca je u protekle dvije sezone sakupljao seniorsko premijerligaško iskustvo. Tako je u takmičarskoj godini 2024/2025. upisao 15 ligaških nastupa za Posušje, dok je u prošloj sezoni uknjižio 21 meč u Premijer ligi BiH.

Ipak, odmah po povratku u klub, poslat je na pozajmicu, pa će tako u ovoj takmičarskoj godini, shodno ugovoru o saradnji dva kluba, braniti boje GOŠK-a iz Gabele, tima koji se takmiči u Prvoj ligi FBiH. Osim njega, za tim sa stadiona "Perica Pero Pavlović", na osnovu dvojne registracije, igraće i Antonio Arapović, Tijago Santino Lopez i Hamza Ljukovac.

Borna Filipović i Darko Bašić nastupaće kao pozajmljeni igrači za Posušje, Rino Ivanković ide u Čapljinu, Mihajlo Ševa će put Laktaša, dok će David Karačić i Roko Šilić braniti boje Jadrana iz Ploča.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski fudbal transferi Premijer liga BiH Branko Ćurdo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC