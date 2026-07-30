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UŽIVO, ZRINJSKI - VALUR: Mostarci se ispromašivali na Islandu, mogu li "plemići" u revanšu biti precizniji? 0

Zrinjski protiv Valura, nakon 0:1 na Islandu, u revanš meču u Mostaru traži pobjedu i prolaz u treće kolo Konferencijske lige.

Pred fudbalerima Zrinjskog večeras je veliki ispit - od 20.30 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" Mostarci dočekuju islandski Valur u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. "Plemići" pred svojim navijačima jure zaostatak od jednog gola i traže prolaz u narednu rundu takmičenja.

Prva utakmica odigrana prije sedam dana u Rejkjaviku završila je pobjedom domaćeg Valura minimalnim rezultatom 1:0. Uprkos porazu, Mostarci su na sjeveru ostavili dobar utisak. Tokom devedeset minuta stvorio je gostujući tim niz prilika i dvaput pogađao okvir gola. Islanđani su, s druge strane, svoju jedinu pravu priliku u tranziciji pretvorili u pogodak koji im uoči mostarskog duela daje blagu prednost.

Duel iz Mostara pratite uživo klikom na "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
20:30

1' - Počeo je meč u Mostaru

20:18

SASTAVI:

  • ZRINJSKI: Šubarić, Stapić, Barišić, Jakovljević, Grbić, Ćuić, Ivančić, Ćuže, Ćavar, Ilić, Bilbija. Trener: Simon Rožman.
  • VALUR: Šram, B. Heimison, Ejolfson, Nakim, Veldman, J. Jonson, Skoglund, Fridrison, Haraldson, L. Helsmison, Pedersen. Trener: Kristofer Brezel.
20:12

Nesrećan poraz na Islandu

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Fudbaleri Zrinjskog poraženi su od Valura 0:1 na gostovanju u Rejkjaviku u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku lige iako su bili dosta bolji rival od domaćeg tima.

20:11

Sudija iz Gruzije na centru

Meč na stadionu "Pod Bijelim brijegom" počinje u 20.30, a sudiće ga Aleko Aptsiauri iz Gruzije.

20:10

Dobro došli u prenos uživo...

Uživo pratimo revanš meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između mostarskog Zrinjskog i Valura sa Islanda.

UKRATKO

  • Zrinjski - Valur
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