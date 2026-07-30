Zrinjski protiv Valura, nakon 0:1 na Islandu, u revanš meču u Mostaru traži pobjedu i prolaz u treće kolo Konferencijske lige.

Pred fudbalerima Zrinjskog večeras je veliki ispit - od 20.30 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" Mostarci dočekuju islandski Valur u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. "Plemići" pred svojim navijačima jure zaostatak od jednog gola i traže prolaz u narednu rundu takmičenja.

Prva utakmica odigrana prije sedam dana u Rejkjaviku završila je pobjedom domaćeg Valura minimalnim rezultatom 1:0. Uprkos porazu, Mostarci su na sjeveru ostavili dobar utisak. Tokom devedeset minuta stvorio je gostujući tim niz prilika i dvaput pogađao okvir gola. Islanđani su, s druge strane, svoju jedinu pravu priliku u tranziciji pretvorili u pogodak koji im uoči mostarskog duela daje blagu prednost.

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