Zrinjski protiv Valura, nakon 0:1 na Islandu, u revanš meču u Mostaru traži pobjedu i prolaz u treće kolo Konferencijske lige.
Pred fudbalerima Zrinjskog večeras je veliki ispit - od 20.30 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" Mostarci dočekuju islandski Valur u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. "Plemići" pred svojim navijačima jure zaostatak od jednog gola i traže prolaz u narednu rundu takmičenja.
Prva utakmica odigrana prije sedam dana u Rejkjaviku završila je pobjedom domaćeg Valura minimalnim rezultatom 1:0. Uprkos porazu, Mostarci su na sjeveru ostavili dobar utisak. Tokom devedeset minuta stvorio je gostujući tim niz prilika i dvaput pogađao okvir gola. Islanđani su, s druge strane, svoju jedinu pravu priliku u tranziciji pretvorili u pogodak koji im uoči mostarskog duela daje blagu prednost.
Duel iz Mostara pratite uživo klikom na "Razvoj događaja".
1' - Počeo je meč u Mostaru
SASTAVI:
- ZRINJSKI: Šubarić, Stapić, Barišić, Jakovljević, Grbić, Ćuić, Ivančić, Ćuže, Ćavar, Ilić, Bilbija. Trener: Simon Rožman.
- VALUR: Šram, B. Heimison, Ejolfson, Nakim, Veldman, J. Jonson, Skoglund, Fridrison, Haraldson, L. Helsmison, Pedersen. Trener: Kristofer Brezel.
Nesrećan poraz na Islandu
Fudbaleri Zrinjskog poraženi su od Valura 0:1 na gostovanju u Rejkjaviku u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku lige iako su bili dosta bolji rival od domaćeg tima.
Sudija iz Gruzije na centru
Meč na stadionu "Pod Bijelim brijegom" počinje u 20.30, a sudiće ga Aleko Aptsiauri iz Gruzije.
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Uživo pratimo revanš meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između mostarskog Zrinjskog i Valura sa Islanda.
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- Zrinjski - Valur