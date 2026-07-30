Skandal u Hrvatskoj, Darka Lazića istjerali iz kluba poslije pola sata? "Nije mogao ni da stoji"

Vlasnik kluba u Hrvatskoj potvrdio da je Lazić pjevao samo pola sata

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno su na društvenim mrežama postali viralni snimci Darka Lazića sa nastupa u jednom klubu u Trogiru 18. jula ove godine na kojima se vidi da je navodno pod dejstvom alkohola, te da jedva nastupa.

Tada su svi mediji prenijeli sporne snimke na kojima se vidi folker koji jedva stoji na nogama, a oči mu se sklapaju.

U jednom momentu mu je prišla jedna plavuša kako bi se slikala s njim, a on joj je jedva ispunio želju i fotografisao se sa njom.

Domaći mediji prenose da je Lazić izbačen iz kluba od strane vlasnika.

-Darko je jedva stajao na nogama, jedva je pevao, oči su mu se sklapale. Izgledao je jako loše i zvučao je katastrofa iako je jedan od najboljih pjevača u regionu. Gazda ga je isterao s nastupa posle svega pola sata - rekli su izvori Telegrafa.

Ubrzo se oglasio i vlasnik kluba koji je potvrdio da Darko nije odradio kompletan nastup, ali nije želio da detaljiše.

- Tačno je da je pjevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama - poručio je on za Telegraf.rs.

(Telegraf, MONDO)