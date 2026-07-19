Katarina Lazić oduševila je pratioce savršenom figurom u bikiniju, dok se njihova ćerka Srna umiljavala pored nje.

Izvor: Instagram printscreen/katarinalazic_24

Katarina Lazić, supruga popularnog folkera Darka Lazića, ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama i oduševila svoje pratiocima.

Ona je podijelila selfi iz spavaće sobe, gdje je pozirala ispred ogledala u ležernoj crnoj kombinaciji i gornjem dijelu kupaćeg kostima, u prvi plan istakavši savršeno ravan stomak i zavidnu figuru.

Pogledajte njene fotografije:

Ipak, svu pažnju i lavinu emotivnih reakcija privukla je njihova ćerkica Srna, koja se sve vrijeme umiljavala oko mame dok je fotografija nastajala. Komentari i komplimenti ispod objave ne prestaju da se nižu, a mnogi naglašavaju da Katarina nakon porođaja izgleda zategnutije i bolje nego ikada prije.

Inače, Darko Lazić iz prethodnih veza ima ćerku Lorenu sa pjevačicom Anom Sević, kao i sina Alekseja sa Marinom Gagić, dok je u braku sa Katarinom dobio ćerku Srnu. Izgleda da Katarinina disciplina i zdrav način života pozitivno utiču i na samog pjevača, koji je nedavno priznao da prolazi kroz zahtevan period, ali da je čvrsto rešen da istraje zbog svojih najbližih.

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Vidi opis Supruga Darka Lazića pokazala savršenu figuru u minijaturnom bikiniju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

"Krenuo sam poslije godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod volio, onog pravog Darka", rekao je on.

"Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavjetujem ih, ali ne slušaju. Kao: 'Ti ćeš da mi pričaš?', ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta."