"Otišlo je pola mog života, pola srca": Darko Lazić u suzama prvi put o smrti brata

Darko Lazić se u suzama osvrnuo na smrt rođenog brata Dragana

Izvor: MONDO

Dragan Lazić, rođeni brat pjevača Darka Lazića, poginuo je danas, 11. marta. Do stravične nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. 1964. godište, vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smjera Valjeva ka Šapcu. On je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

Darko Latić se sada prvi put oglasio nakon stravične tragedije koja je zadesila njegovu porodicu. Pjevač je, vidno potresen izašao pred okupljene novinare.

"Ne znam ni šta da vam kaćem. Otišlo je pola mog života, pola srca", rekao je u suzama, dok su ga pridržavala dvojica muškaraca.

"Samo vas molim za malo razumijevanja. Nemam više ni snage, ni suza. Izgubio sam svog najrođenijeg što ne bih nikome poželio", dodao je pjevač.