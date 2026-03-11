logo
Ko ovdje ima prvenstvo prolaza? Ovo pitanje je zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan (Foto)

Ko ovdje ima prvenstvo prolaza? Ovo pitanje je zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Naizgled jednostavna saobraćajna situacija na raskrsnici izazvala je veliku raspravu među vozačima: crveni automobil ide pravo i ima zeleno svjetlo, dok sa druge strane dolazi autobus. Ko ima prednost?

Test ko ima prvenstvo prolaza Izvor: Facebook

Crveni automobil se približava raskrsnici, ide pravo i ima zeleno svjetlo, a sa druge strane dolazi autobus. Ko ima prvenstvo prolaza? Ovo pitanje je zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan.

Izvor: Facebook

U svakoj auto-školi se uči da je ovo hijerarhijska struktura redosljeda na raskrsnici: 1. policajac, 2. semafor, 3. saobraćajni znak. Ako policajac reguliše saobraćaj na raskrsnici, gleda se samo na njega, on je nadređen semaforu i znaku.

Ako semafor radi, a nema policajca, znakovi se ne gledaju i nisu važni. Ako semafor ne radi, a nema policajca, onda se gledaju znakovi. Samo u toj situaciji bi crveni automobil u ovom primjeru morao da propusti autobus.

