Ko ovdje ima prvenstvo prolaza? Ovo pitanje je zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan (Foto)

Crveni automobil se približava raskrsnici, ide pravo i ima zeleno svjetlo, a sa druge strane dolazi autobus. Ko ima prvenstvo prolaza? Ovo pitanje je zbunilo mnoge, iako je odgovor prilično jednostavan.

U svakoj auto-školi se uči da je ovo hijerarhijska struktura redosljeda na raskrsnici: 1. policajac, 2. semafor, 3. saobraćajni znak. Ako policajac reguliše saobraćaj na raskrsnici, gleda se samo na njega, on je nadređen semaforu i znaku.

Ako semafor radi, a nema policajca, znakovi se ne gledaju i nisu važni. Ako semafor ne radi, a nema policajca, onda se gledaju znakovi. Samo u toj situaciji bi crveni automobil u ovom primjeru morao da propusti autobus.