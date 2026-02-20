Frojdov test od 3 pitanja otkriva više nego što mislite: Riješite ga za manje od minut

Odgovorite na 3 pitanja Frojdovog psihološkog testa i mogli biste da budete veoma iznenađeni.
Jeste li se ikad zapitali šta vaša podsvjest govori o vama? A šta zaista mislite o sebi? Zaronite u svoj unutrašnji svijet pomoću ovog jednostavnog testa legendarnog Sigmunda Frojda.
Frojd, pionir psihoanalize, vjerovao je da podsvijest drži ključeve naših najdubljih istina. On je nesvjesno detaljno istražio, a danas su različiti psihološki testovi nezaobilazan alat za tumačenje nečijeg ponašanja i problema.
S naučnog stanovišta, test ličnosti je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.
Udobno se smestite. Zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da ste u potpuno bezbednom prostoru. I odgovorite iskreno i brzo na 3 pitnja prvo što vam padne na pamet.
Pitanje 1
Zamislite da otvarate staru fioku ili kutiju. Šta je unutra?
Pitanje 2
Nalazite se u praznoj sobi. Prilazite ogledalu. Šta vidite?
Pitanje 3
Pronalazite poruku koju je napisao neko vama važan. Šta piše?
Tumačenje odgovora:
KutijaIzvor: Shutterstock
Kutija predstavlja vaše potisnute misli i osećanja.
- Kutija je prazna: Trudite se da ne gledate u sebe, možda se plašite da iskopate nepotrebno.
- U kutiji su dragocjenosti: Prošlost doživljavate kao resurs.
- U kutiji su stara pisma, fotografije, prašina: Čuvate mnogo neizraženih sjećanja, tuge i zamrznutog sadržaja.
Frojd je rekao da potisnuto ne nestaje, već živi u simbolima. Ova kutija je vaša unutrašnja arhiva.
Ogledalo
Ogledalo je slika vašeg ja, kako je nesvjesno doživljavate.
- Vidite sebe kao običnog, normalnog: U kontaktu ste sa sobom.
- Vidite drugu osobu ili iskrivljeni odraz: Postoji unutrašnji sukob između vaše slike o sebi i onoga koga doživljavate.
- Uopšte ne vidite sebe: Možete doživjeti gubitak identiteta, ulogu "nevidljivog" ili nisko samopoštovanje.
U psihoanalizi, ogledalo je simbol samospoznaje, sukoba između ega i idealnog ja.
PorukaIzvor: Shutterstock
Poruka je poruka vašeg unutrašnjeg značajnog drugog (roditelja, autoriteta, "unutrašnjeg posmatrača“).
- Tople riječi i podrška: Imate izvor u sebi, roditeljsku figuru koja vam pruža podršku.
- Prekori, očekivanja i kontrola: To je glas super ega (unutrašnjeg kritičara).
- Nejasan tekst ili prazna stranica: Ne znate šta značite drugima. Nedostaju vam priznanja i ljubavi.
Poruka je metafora za ono što nesvjesno vjerujete o sebi kroz tuđi pogled.
Šta da radite sa rezultatima?
Razmislite: Gdje u stvarnom životu djelujete na osnovu ovih slika? Koje emocije vam izazivaju ovi odgovori? Gdje je vaša unutrašnja fioka otvorena - a gdje je zaključana?