Frojdov test od 3 pitanja otkriva više nego što mislite: Riješite ga za manje od minut

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Odgovorite na 3 pitanja Frojdovog psihološkog testa i mogli biste da budete veoma iznenađeni.

frojdov test ličnosti od 3 pitanja Izvor: Shutterrstock/Canva

Jeste li se ikad zapitali šta vaša podsvjest govori o vama? A šta zaista mislite o sebi? Zaronite u svoj unutrašnji svijet pomoću ovog jednostavnog testa legendarnog Sigmunda Frojda.

Frojd, pionir psihoanalize, vjerovao je da podsvijest drži ključeve naših najdubljih istina. On je nesvjesno detaljno istražio, a danas su različiti psihološki testovi nezaobilazan alat za tumačenje nečijeg ponašanja i problema.

S naučnog stanovišta, test ličnosti je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Udobno se smestite. Zatvorite oči na nekoliko sekundi. Zamislite da ste u potpuno bezbednom prostoru. I odgovorite iskreno i brzo na 3 pitnja prvo što vam padne na pamet.

Pitanje 1

Zamislite da otvarate staru fioku ili kutiju. Šta je unutra?

Pitanje 2

Nalazite se u praznoj sobi. Prilazite ogledalu. Šta vidite?

Pitanje 3 

Pronalazite poruku koju je napisao neko vama važan. Šta piše?

Tumačenje odgovora:

Kutija

Izvor: Shutterstock

Kutija predstavlja vaše potisnute misli i osećanja.

  • Kutija je prazna: Trudite se da ne gledate u sebe, možda se plašite da iskopate nepotrebno.
  • U kutiji su dragocjenosti: Prošlost doživljavate kao resurs.
  • U kutiji su stara pisma, fotografije, prašina: Čuvate mnogo neizraženih sjećanja, tuge i zamrznutog sadržaja.

Frojd je rekao da potisnuto ne nestaje, već živi u simbolima. Ova kutija je vaša unutrašnja arhiva.

Ogledalo 

izaberite-jedno-carobno-ogledalo-i-saznajte-sta-vam-sudbina-porucuje-test00001
Izvor: Foto: Profimedia

Ogledalo je slika vašeg ja, kako je nesvjesno doživljavate.

  • Vidite sebe kao običnog, normalnog: U kontaktu ste sa sobom.
  • Vidite drugu osobu ili iskrivljeni odraz: Postoji unutrašnji sukob između vaše slike o sebi i onoga koga doživljavate.
  • Uopšte ne vidite sebe: Možete doživjeti gubitak identiteta, ulogu "nevidljivog" ili nisko samopoštovanje.

U psihoanalizi, ogledalo je simbol samospoznaje, sukoba između ega i idealnog ja.

Poruka

Izvor: Shutterstock

Poruka je poruka vašeg unutrašnjeg značajnog drugog (roditelja, autoriteta, "unutrašnjeg posmatrača“).

  • Tople riječi i podrška: Imate izvor u sebi, roditeljsku figuru koja vam pruža podršku.
  • Prekori, očekivanja i kontrola: To je glas super ega (unutrašnjeg kritičara).
  • Nejasan tekst ili prazna stranica: Ne znate šta značite drugima. Nedostaju vam priznanja i ljubavi.

Poruka je metafora za ono što nesvjesno vjerujete o sebi kroz tuđi pogled.

Šta da radite sa rezultatima?

Razmislite: Gdje u stvarnom životu djelujete na osnovu ovih slika? Koje emocije vam izazivaju ovi odgovori? Gdje je vaša unutrašnja fioka otvorena - a gdje je zaključana?

