Šta predmet koji birate govori o vama? Test otkriva da li ste pozitivni, otporni ili ranjivi

Šta predmet koji izaberete govori o vama? Test pruža uvid kako trivijalni izbori kriju otkrića o vašem pravom biću.

Izvor: Printscreen/jagranjosh.com

Naši instinkti često otkrivaju mnogo više o našoj pravoj ličnosti nego što mi kažemo. Mnogo puta pokušavamo da kažemo stvari za koje znamo da su "ispravno“ mišljenje, ali da zapravo uopšte ne mislimo tako.

Testovi ličnosti, poput onih koji vam pružaju trivijalne izbore, otkrivaju naše sirovo, prirodno ja kojeg nismo bili u potpunosti svjesni. S naučne tačke gledišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Zamislite sebe u situaciji u kojoj ispred sebe imate sto na kojem su četiri objekta: slomljeno ogledalo stari dnevnik, zarđali ključ, uveli cvijet. Morate da izaberete predmet u roku od 10 sekundi.

Koji predmet ćete izabrati? Morate imati na umu da predmet treba da bude ono što vam vaš prvi instinkt nalaže; ne razmišljajte mnogo - to može uticati na vašu odluku o tome šta zaista želite. Da li ste izabrali predmet? Sada saznajte šta on govori o vašoj ličnosti.

Slomljeno ogledalo

Razbijeno ogledalo predstavlja nekoga ko stalno pokušava da pronađe dublje značenje u stvarima. Oni su introspektivni i žele da prodru u apsolutnu istinu iza površne slike. Ako ste izabrali razbijeno ogledalo, možete biti na putu obnove sebe. Možda ste osjetljiviji na osudu drugih oko sebe, ali baš kao što se razbijeno ogledalo može popraviti, možete se izliječiti i umiriti, vraćajući se u podmlađenu verziju sebe.

Ključne osobine ličnosti: introspekcija, osjetljivost, emocionalna svest.

Stari dnevnik

Stari dnevnik predstavlja protok vremena, sa naglaskom na prošlost i snažnim podsjetnikom na to šta je nekada bilo. Ako ste izabrali stari dnevnik, teško vam je da se lako oslobodite stvari. Čvrsto se držite uspomena i iskustava i želite da ih ponovo proživite ako je moguće. To ne mora biti samo bolno ili tužno, možete na prošlost gledati kao na inspiraciju da biste bili svjedoci koliko ste porasli i procvjetali u svoje sadašnje ja.

Ključne osobine ličnosti: nostalgija, radoznalost, svijest o rastu ili stagnaciji.

Zarđali ključ

Zarđali ključ predstavlja čuvanje sopstvenih iskustava, misli i ranjivosti koliko god je to moguće. Rđa simbolizuje teške situacije iz prošlosti ili emocionalna opterećenja. Ako ste izabrali zarđali ključ, volite da zadržite privatnost situacija u svom životu. Volite da prolazite kroz teške situacije, a da ne budete stavljeni u centar pažnje. Otvarate se samo ljudima kojima potpuno vjerujete i volite da ostanete u uglu da biste se smirili.

Ključne osobine ličnosti: rezervisanost, zatvorenost, zaštitnički nastrojen prema sebi.

Uveli cvijet

Uveo cvijet predstavlja prelaz iz slave u teška vremena, kao neizbježnu pojavu. Uveli cvijet je nekoliko koraka udaljen od sušenja, a takođe i nekoliko koraka od svog prošlog ja kao cvjeta. Ako ste izabrali uveli cvijet, posjedujete veliku otpornost da uvijek ostanete pozitivni čak i kada se suočite sa teškim vremenima. Ne odustajete od stvari ili ljudi ako ste izloženi ružnoj strani, već zadržavate način razmišljanja da idete dalje bez obzira na sve.

Ključne osobine ličnosti: optimizam, empatija, otpor.