Banjalučki animirani film "Kroz mećavu" među dvanaest odabranih projekata iz 27 zemalja

Kratki animirani film "Kroz mećavu" banjalučke produkcijske kuće Sonet uvršten je u zvaničnu selekciju prestižnog programa CEE Animation Workshop 2026, jednogodišnjeg evropskog programa posvećenog razvoju animiranih projekata.

Izvor: Sonet produkcija

Od 55 prijavljenih projekata iz dvadeset sedam zemalja, selektori su odabrali svega dvanaest - a banjalučki film zauzeo je mjesto rame uz rame sa šest dugometražnih filmova, tri TV serije i još dva kratka filma.

Producentkinja Sonja Đurić i reditelj i animator Igor Đurić, proveli su prvu sedmicu marta u Lilehameru u Norveškoj, učestvujući u uvodnom modulu ovog programa.

Pred njima je još jedan modul u Budimpešti, kao i intenzivan rad na razvoju filma tokom cijele godine.

Film je inspirisan čuvenom istoimenom pripovijekom Petra Kočića koja je duboko ukorijenjena u muziku, tradiciju i vizuelni identitet Krajine. Autorski tim naglašava da djelo, osim što čuva lokalno kulturno nasljeđe, progovara i o univerzalnim temama - ljubavi, žrtvi i istrajnosti.

Sonja Đurić angažovana je i kao docentkinja na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, dok Igor Đurić vodi produkcijsku kuću Studio Dašak. Razvoj projekta sufinansiran je sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

CEE Animation Workshop realizuje se kroz kombinaciju rezidencijalnih i onlajn modula u različitim evropskim zemljama i predstavlja jednu od ključnih platformi za profesionalno umrežavanje u industriji animiranog filma.