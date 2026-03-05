logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučki animirani film "Kroz mećavu" među dvanaest odabranih projekata iz 27 zemalja

Banjalučki animirani film "Kroz mećavu" među dvanaest odabranih projekata iz 27 zemalja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Kratki animirani film "Kroz mećavu" banjalučke produkcijske kuće Sonet uvršten je u zvaničnu selekciju prestižnog programa CEE Animation Workshop 2026, jednogodišnjeg evropskog programa posvećenog razvoju animiranih projekata.

Kroz mećavu“ na CEE Animation Workshop 2026 — banjalučki film u evropskoj selekciji Izvor: Sonet produkcija

Od 55 prijavljenih projekata iz dvadeset sedam zemalja, selektori su odabrali svega dvanaest - a banjalučki film zauzeo je mjesto rame uz rame sa šest dugometražnih filmova, tri TV serije i još dva kratka filma.

Producentkinja Sonja Đurić i reditelj i animator Igor Đurić, proveli su prvu sedmicu marta u Lilehameru u Norveškoj, učestvujući u uvodnom modulu ovog programa.

Pred njima je još jedan modul u Budimpešti, kao i intenzivan rad na razvoju filma tokom cijele godine.

Film je inspirisan čuvenom istoimenom pripovijekom Petra Kočića koja je duboko ukorijenjena u muziku, tradiciju i vizuelni identitet Krajine. Autorski tim naglašava da djelo, osim što čuva lokalno kulturno nasljeđe, progovara i o univerzalnim temama - ljubavi, žrtvi i istrajnosti.

Sonja Đurić angažovana je i kao docentkinja na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, dok Igor Đurić vodi produkcijsku kuću Studio Dašak. Razvoj projekta sufinansiran je sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

CEE Animation Workshop realizuje se kroz kombinaciju rezidencijalnih i onlajn modula u različitim evropskim zemljama i predstavlja jednu od ključnih platformi za profesionalno umrežavanje u industriji animiranog filma.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka animirani film selekcija petar kočić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA