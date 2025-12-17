Veliki uspjeh za domaću kinematografiju: Animirani film "Hurikan" u trci za Oskara

Animirani film "Hurikan", koji je nastao uz finansijsku i profesionalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, uvršten je u uži izbor za prestižnu nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka – Oskar.

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Film se našao na listi od 15 najboljih kratkometražnih animiranih ostvarenja iz cijelog svijeta, što predstavlja ogroman iskorak za domaću filmsku scenu.

Režiju ovog zapaženog ostvarenja potpisuje Jan Saška, dok značajan dio zasluga za ovaj uspjeh ide u ruke banjalučkog producenta Mladena Đukića i njegove produkcijske kuće "AEON produkcija".

Iz Audio-vizuelnog centra RS ističu da je ovo priznanje rezultat predanog rada autorskog tima, ali i strateškog prepoznavanja kvalitetnih projekata od strane institucija.

"Ovo je izuzetan uspjeh i ogromno priznanje za autorski tim, koproducente i sve institucije koje su prepoznale snagu ove priče i podržale njeno nastajanje", poručili su iz Centra.

Glavni producenti filma su Kamila Dohnalová (Last Films) i Martin Vandas (MAUR film), dok su se u koproducentskom timu, pored Mladena Đukića, našli i Antoine Liétout, Ivan Zuber (Laïdak Films) te Juraj Krasnohorsky (Artichoke Production).

Projekat su podržali brojni evropski fondovi i institucije, uključujući francuski CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), regiju Nouvelle-Aquitaine, Prague Audiovisual Fund, te Audio-vizuelni centar Republike Srpske koji je u ovaj proces ušao upravo u saradnji sa francuskim CNC-om.