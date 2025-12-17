logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki uspjeh za domaću kinematografiju: Animirani film "Hurikan" u trci za Oskara

Veliki uspjeh za domaću kinematografiju: Animirani film "Hurikan" u trci za Oskara

Autor Dušan Volaš
0

Animirani film "Hurikan", koji je nastao uz finansijsku i profesionalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, uvršten je u uži izbor za prestižnu nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka – Oskar.

Animirani film "Hurikan" u trci za Oskara Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Film se našao na listi od 15 najboljih kratkometražnih animiranih ostvarenja iz cijelog svijeta, što predstavlja ogroman iskorak za domaću filmsku scenu.

Režiju ovog zapaženog ostvarenja potpisuje Jan Saška, dok značajan dio zasluga za ovaj uspjeh ide u ruke banjalučkog producenta Mladena Đukića i njegove produkcijske kuće "AEON produkcija". 

Iz Audio-vizuelnog centra RS ističu da je ovo priznanje rezultat predanog rada autorskog tima, ali i strateškog prepoznavanja kvalitetnih projekata od strane institucija.

"Ovo je izuzetan uspjeh i ogromno priznanje za autorski tim, koproducente i sve institucije koje su prepoznale snagu ove priče i podržale njeno nastajanje", poručili su iz Centra.

Glavni producenti filma su Kamila Dohnalová (Last Films) i Martin Vandas (MAUR film), dok su se u koproducentskom timu, pored Mladena Đukića, našli i Antoine Liétout, Ivan Zuber (Laïdak Films) te Juraj Krasnohorsky (Artichoke Production).

Projekat su podržali brojni evropski fondovi i institucije, uključujući francuski CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), regiju Nouvelle-Aquitaine, Prague Audiovisual Fund, te Audio-vizuelni centar Republike Srpske koji je u ovaj proces ušao upravo u saradnji sa francuskim CNC-om.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Audio-vizuelni centar RS animirani film oskar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA