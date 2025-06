Novi animirani film: Kako je jedan crtić nadmašio čuvene blokbastere i oskarovce

Uz dinamičnu radnju, vrhunsku animaciju i energiju autentične K-pop kulture, "KPop Demon Hunters" se ubrzano pozicionira kao jedan od najznačajnijih filmskih izdanja u 2025. godini.

Izvor: Netflix

"KPop Demon Hunters", spektakularni novi animirani film iz studija Sony Pictures Animation, bukvalno je preko noći osvojio svijet. Samo dan nakon premijere, film je zasjeo na prvo mjesto Netfliksove globalne liste najgledanijih serija, potvrđujući svoj ogroman međunarodni uspjeh.

Ova žanrovski raznovrsna avantura, koja kombinuje K-pop estetiku s natprirodnom akcijom, zauzela je prvo mjesto u čak 22 zemlje, uključujući Južnu Koreju, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, Italiju, Meksiko, Indiju, Japan i Hongkong...

Radnja animiranog filma

Film prati Rumi (Arden Čo), Miru (Mej Hong) i Džoj (Dži-jong Ju) – članice izuzetno popularne K-pop ženske grupe. Danju nastupaju pred rasprodanim stadionima, a noću tajno brane svijet od zlokobnih natprirodnih prijetnji. Najveći izazov nastupa kada se na sceni pojavljuje nova, nevjerovatno popularna muška grupa – za koju ubrzo otkrivaju da su zapravo demoni prerušeni u idole. Ova šokantna spoznaja postavlja osnovu za epsku borbu koja bi mogla da promijeni sve.

KPop Demon Hunters | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Netfliks je jasno pokazao koliko vjeruje u ovaj naslov – zvanični profil na platformi X (bivši Tviter) je ažuriran slikama i imenom u čast junakinja iz KPop Demon Hunters, što potvrđuje status serije kao globalnog fenomena.

Muzika iz animiranog filma predstavlja veliki adut – sa autentičnim K-pop zvukom koji je osvojio publiku. Pjesme kao što su "TAKEDOWN", "How It’s Done" i "Free" u izvođenju trija Huntress, kao i "Soda Pop" i "Your Idol" koje izvode negativci Saja Boyz, već su postale hitovi među fanovima.

Iza muzičke produkcije stoji izuzetna ekipa K-pop producenata: Tedi, Lindgren (poznat po hitovima "Boy With Luv" od BTS-a i "I CAN’T STOP ME“ od TWICE) i Džena Endruz (koja je radila na "Dynamite" i "Butter" od BTS-a). Dodatnu muzičku snagu filmu daju članice grupe TWICE – Džongjon, Džihjo i Čajong – koje su učestvovale u stvaranju soundtracka, čime je postignuta vrhunska autentičnost.

Ulogama u filmu doprinosi i impresivna glasovna postava. Arden Čo tumači Rumi, Mej Hong daje glas Miri, a Dži-jong Ju je Zoe. Ahn Hjo Seop debitovao je na engleskom jeziku kao Jinu, dok Li Bjong Hun daje glas glavnom negativcu Gwimi. U filmu se pojavljuju i Kim Jun-džin, Danijel De Kim i Ken Džong.

Izvor: Netflix

Ocjene su fantastične

"KPop Demon Hunters" oduševio je i kritiku – film trenutno ima 94% "fresh“ rejting na Rotten Tomatoesu na osnovu 17 recenzija, dok je ocjena publike još viša – 97% prema Popcornmeteru. Dok mnogi Netfliks Original naslovi variraju u kvalitetu, "KPop: Demon Hunters" je postavio novi rekord – ima najvišu kombinaciju ocjena kritike i publike od svih Netfliksovih originalnih produkcija, nadmašivši i oskarovce i akcione blokbastere.

Uz dinamičnu radnju, vrhunsku animaciju i energiju autentične K-pop kulture, "KPop Demon Hunters" se ubrzano pozicionira kao jedan od najznačajnijih filmskih izdanja u 2025. godini.

(MONDO)