Ova pravila renoviranja kuhinje mnogi ignorišu: Kasnije skupo plaćaju greške, spasite živce i budžet

Ako planirate renoviranje kuhinje, ovo je obavezan tekst!

Renoviranje kuhinje je velika stvar – ulažete novac i vrijeme u prostor gde se kuva, jede i okuplja porodica.

je velika stvar – ulažete novac i vrijeme u prostor gde se kuva, jede i okuplja porodica. Želimo da kuhinja izgleda lijepo ne samo danas, već i za deset ili dvadeset godina.

Trendovi dolaze i prolaze, ali kuhinje koje ostaju lepe godinama imaju nekoliko zajedničkih stvari. Evo šta dizajneri uvek savjetuju da biste dobili kuhinju koja će se lako održavati i u kojoj ćete dugo uživati.

Prvo – neutralne boje. Bijelo, sivo, bež ili krem su sigurni izbori za ormariće, zidove i pod. Te boje čine prostor svijetlim i prostranim, a lako se kombinuju sa detaljima koje kasnije možete promijeniti (npr. plavi zid ili zelene zavjese).

Drugo – kvalitetni i prirodni materijali. Drvo, kamen (mermer, granit ili kvarc) i metal (nerđajući čelik ili mesing) stare sa stilom. Radne ploče od pravog kamena ili drveta vremenom dobijaju lijepu patinu. Izbjegavajte jeftine laminate koji brzo izgube sjaj.

Treće – jednostavni ormarići sa čistim linijama. Ormarići sa ravnim vratima ili onim klasičnim okvirom oko centralnog panela (kao ram na slici) su vječni. Bijeli ili u svijetlom tonu drveta su najbezbjedniji, a ručkice u mesingu ili crnom dodaju eleganciju.

Četvrto – pametna kombinacija otvorenih i zatvorenih polica. Otvorene police su lijepe za izlaganje finih tanjira ili biljaka, ali ako ih ima previše, kuhinja će delovati neuredno. Uvek ostavite dovoljno zatvorenih ormarića da sve bude na svom mjestu.

Peto – dobro osmišljen raspored. Sudopera, šporet i frižider treba da budu blizu jedan drugom – da se krećete brzo i lako. Ako ima mjesta, ostrvo je odličan dodatak – služi i kao radna površina i kao mjesto za doručak ili razgovor.

Šesto – rasvjeta na više nivoa. Glavno svjetlo sa plafona, radno ispod ormarića i neka lijepa lampa ili luster – toplo svjetlo (žuto, ne hladno bijelo) daje lijep osjećaj i čini kuhinju prijatnom za boravak.

Sedmo – ugradni aparati koji ne upadaju u oči. Frižider, rerna i mašina za sudove neka se uklapaju u ormariće – nerđajući čelik ili paneli u boji frontova su klasični izbor.

Osmo – lični detalji koji daju atmosferu. Biljke, porodične slike, neki stari luster ili rukom rađeni detalji – to je ono što kuhinju čini vašom i toplom.

Na kraju – kvalitet pre količine. Bolje uložiti u manje, ali izdržljive stvari – dobre slavine, ručkice i aparate koji traju. Trendovi prolaze, dobar kvalitet ostaje.