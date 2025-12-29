logo
Mali stan od 37 kvadrata koji će vas oduševiti: Vješto pregrađena garsonjera uređena je praktično i elegantno

Mali stan od 37 kvadrata koji će vas oduševiti: Vješto pregrađena garsonjera uređena je praktično i elegantno

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Vještim uređenjem male garsonjere dobijen je stan sa odvojenom spavaćom sobom.

Mali stan od 37 kvadrata Izvor: Youtube / Homeworthy
  • Igra svjetlosti, prirodni materijali, vješto uređen prostor za skladištenje i multifunkcionalni namještaj pretvaraju mali stan u u harmoničan, topao i veoma funkcionalan dom.
  • Inspiracija za sve koji žele da iz malog prostora izvuku maksimum stila i udobnosti.

Mali stan od samo 37 kvadrata dokazuje da veličina nije sve – uzan i dugačak plan stana može da se pretvori u pravi dragulj ako se pametno iskoristi svaki centimetar.

Ovaj stan je primjer kako dobar dizajn, svijetle boje i multifunkcionalni detalji stvaraju osećaj prostranosti, udobnosti i stila, a da ništa ne djeluje pretrpano.

Ulazi se pravo u kuhinju koja se proteže desno od vrata – radna ploča i uređaji su u elegantnoj crnoj boji, dok su gornji ormarići u prirodnom tonu drveta, što daje toplinu i kontrast. Nasuprot je komoda sa fiokama, a ispod nje dovoljno mjesta za improvizovani cipelarnik – praktično i neprimetno rješenje za odlaganje obuće.

U nastavku je mali trpezarijski sto za dvoje koji se po potrebi rasklapa – idealan za svakodnevne obroke ili romantičnu večeru. Odmah pored njega prelazi se u mini dnevni boravak sa udobnim kaučem, jednom foteljom i klupskim stočićem – sve u svijetlim tonovima koji vizuelno proširuju prostor i čine ga prijatnim za opuštanje.

Pravi šarm stana krije se iza dvokrilnih kliznih vrata – ona vode u spavaću sobu sa bračnim krevetom koji ima dovoljno komocije sa obje strane. Lijevo i desno od vrata su plakari koji pružaju obilje skladišnog prostora. Klizna vrata su genijalan potez – kada se otvore, stan djeluje kao jedinstven prostor, a kada se zatvore, spavaća soba postaje intiman kutak za odmor. 

