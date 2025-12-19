Mali stan od 34 kvadrata sa odvojenim mjestom za krevet: Pregradni "zid" od plakara je rješenje za garsonjeru

U malom stanu od 34 kvadrata formiran je udoban dnevni boravak, a predsoblje improvizovano od plakara i zav‚jesa.

Izvor: Youtube / Davidgnaz

Mali stan od 34 kvadrata uređen je veoma praktično i sa dosta zanimljivih ideja. Iako je prostor skroman, uz malo mašte i truda pretvoren je u dom koji odiše toplinom i udobnošću.

U početku se ulazilo direktno u dnevnu sobu, ali sada postoji mali predsoblje. Komoda, čiviluk i zavjese stvaraju osjećaj odvojenosti od hodnika i prigušuju buku. Veliki plakar zauzima centralno mjesto – u njemu su kaputi, cipele, džemperi i gotovo sva garderoba, jer je cilj bio da se svaki centimetar maksimalno iskoristi.

Iako je u pitanju garsonjera, spavaći dio je odvojen zavesama oko kreveta. Krevet je sklopiv, ali najčešće stoji otvoren, a kada se zavjese zatvore, osjećaj je kao da ste u posebnoj sobi.

U dnevnom boravku nalazi se velika sofa, kojoj je dodata presvlaka promijenila izgled. Tu je i mali TV kutak, dekorisan sezonskim detaljima – od jesenjih do zimskih ukrasa. Dekoracija je bogata, sa mnogo sitnica koje otkrivaju toplinu prostora, a i mali pas ima svoj krevetić u uglu.

Kuhinja je iznenađujuće prostrana i opremljena svim aparatima – velikim frižiderom, rernom, mikrotalasnom, fritezom na vruć vazduh, pa čak i malom sudomašinom. Elementi su dodavani postepeno, korak po korak, a ogledalo između kuhinje i dnevnog dijela optički povećava prostor i unosi svetlost.

Kupatilo je veliko za jednu garsonjeru, pa je u ćošku postavljena komoda za kozmetiku, pidžame i razne sitnice. I ovdje je cilj bio da se svaki kutak optimizuje i pretvori u praktičan prostor. Pogledajte ga u galeriji slika, a pročitajte i kakve sve ideje možete primijeniti u malom stanu.