Imate "otvoreni" stan? Dizajnerka otkriva trikove za razdvajanje dnevne sobe i kuhinje

Kako vizuelno odvojiti kuhinju od dnevne sobe u "open space" stanu bez zidova i pregrada? Dizajnerka otkriva jednostavne trikove koji mijenjaju cijeli prostor.

Izvor: followtheflow/shutterstock

Open space stanovi traže jasne vizuelne granice između kuhinje i dnevne sobe, bez zatvaranja prostora.

Različite teksture, rasveta i zidni paneli pomažu da se zone jasno izdvoje.

Pametno postavljen namještaj može diskretno da razdvoji prostor i zadrži osjećaj prozračnosti.

Open space stanovi već godinama važe za jedan od najpoželjnijih koncepata stanovanja, jer pružaju osjećaj prostranosti, svjetlosti i povezanosti prostora. Ipak, upravo ta otvorenost često donosi i dilemu: kako jasno razdvojiti kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu, a da se ne naruši cjelina enterijera?

Prema riječima dizajnerke enterijera Marine Đurđević iz Interior Vision Studija, ključ je u suptilnim, ali promišljenim rješenjima koja vizuelno definišu zone, bez zatvaranja prostora.

Različite teksture i rasvjeta kao prirodna granica

"U open space stanovima važno je da prostor ostane otvoren i povezan, ali da se različite zone jasno prepoznaju", objašnjava Marina.

Jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih trikova jeste korišćenje različitih tekstura i rasvjete po zonama.

"Najefektniji i najjednostavniji način je upotreba različitih tekstura i rasvjete po zonama, pa tako tepih u dnevnoj sobi stvara granicu, dok funkcionalnija rasvjeta u kuhinji jasno naglašava radni dio", rekla nam je Marina.

Dnevna soba sa kuhinjom

Izvor: PrimeLensCrafter/Shutterstock

Trpezarija kao elegantan prelaz između zona

Trpezarijski dio često se nalazi između kuhinje i dnevne sobe i može imati važnu ulogu u vizuelnom razdvajanju prostora. Marina ističe da se ovaj dio može elegantno naglasiti zidnim panelima ili dekorativnim zidnim oblogama.

"Trpezarija može veoma elegantno da se odvoji zidnim panelom ili dekorativnim zidnim oblogama, koji unose strukturu, toplinu i vizuelno označavaju prelaz u novu cjelinu, bez potrebe za bojenjem ili fizičkim pregradama. Takođe elementi poput niske komode, šanka ili konzole mogu suptilno da odvoje zone, a da prostor i dalje ostane prohodan i lagan", rekla nam je Marina.

Šank u malom stanu

Izvor: Shutterstock

Namještaj kao suptilni "razdvajač"

Još jedan praktičan trik jeste korišćenje namještaja koji prirodno dijeli prostor. Niska komoda, šank ili konzola mogu diskretno razdvojiti kuhinju od dnevne sobe, a da prostor i dalje ostane prohodan, lagan i vizuelno čist.

"Čak i diskretna vertikala, poput uske police ili panel detalja, može postići efektnu podjelu prostora, bez vizuelnog zagušenja", dodaje Marina.