Koje drvo je najbolje za loženje zimi: Nije isto ako ložite u kamin ili "smederevac"

Drvo je i dalje je jedan od glavnih izvora grijanja za veliki broj domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Peći poput "alfe", "smederevca" ili klasičnih kaljevih peći i danas su nezamjenjive u mnogim kućama i stanovima, naročito u manjim sredinama.

Izvor: Stefan Stojanović

Iako se često bira ono drvo koje je trenutno dostupno ili jeftinije, stručnjaci upozoravaju da izbor vrste drveta može značajno uticati na količinu dobijene toplote, trajanje loženja i ukupnu potrošnju.

Ukrajinski stručnjak za energetski efikasno grijanje Sergej Čajkin objašnjava koje vrste drveta daju najbolje rezultate kada je riječ o toploti i ekonomičnosti.

Tvrda drva daju najviše toplote

Prema njegovim riječima, najbolji izbor za ogrijev su tvrde vrste drveta, poput hrasta, graba i jasena. Ova drva sagorijevaju sporije, daju visoku temperaturu i znatno se duže troše u odnosu na mekše vrste.

"Tvrda drva su najefikasnija za peći i kotlove. Iako su u startu skuplja, dugoročno se najviše isplate jer pružaju stabilnu i dugotrajnu toplotu", ističe Čajkin.

Koja su srednje tvrda i meka drva

Osim tvrdih, u upotrebi su i srednje tvrde vrste, kao što su breza i jova. Ona gore brže, pa zahtijevaju češće dodavanje u peć, što može povećati potrošnju tokom dana.

Meka drva, poput bora, često su najjeftinija i lako se pale, ali imaju i određene nedostatke. Sagorijevaju brzo, daju manje toplote i pogodna su uglavnom za kratkotrajno loženje ili potpalu.

Savjeti za različite vrste grijanja

Stručnjaci savjetuju da se vrsta drveta prilagodi i samom načinu grijanja:

– Za klasične peći preporučuju se tvrda drva. Meka i srednje tvrda drva, poput bora i breze, mogu zaprljati dimnjak, naročito ako se koriste često.

– Za peći na čvrsto gorivo, bor može poslužiti kada je potrebno brzo i kratkotrajno zagrijavanje, ali za dugotrajno i stabilno grijanje ipak su bolji hrast, grab ili jasen.

– Za kamin, posebno otvoreni, bor se ne preporučuje jer može izazvati izbacivanje iskri i komadića uglja. Kod zatvorenih kamina, breza i bor mogu dovesti do bržeg prljanja i pocrnjenja stakla na vratima.

Kako dodatno uštedjeti drva

Osim izbora odgovarajuće vrste, pravilno loženje može dodatno smanjiti potrošnju i povećati efikasnost grijanja.

Jedan od osnovnih savjeta jeste da se peć ne pretrpava drvima. Mnogo je korisnije ubacivati manje količine drveta koje će postepeno gorjeti i ravnomjerno oslobađati toplotu. Idealna veličina cjepanica ne bi trebalo da prelazi obim od 10 do 15 centimetara.

Takođe, treba voditi računa o prostoru oko peći. Kako je sama peć izvor toplote, u njenoj neposrednoj blizini ne bi trebalo da se nalazi previše namještaja ili drugih prepreka koje mogu ometati ravnomjerno širenje toplog vazduha.

Posebno je važno da drva budu suva. Vlažna drva teže se pale, sporije gore, daju manje toplote i mogu ugasiti postojeći žar, što dodatno povećava potrošnju.

Na kraju, stručnjaci podsjećaju da cug na peći, koji služi za regulaciju protoka vazduha, ne treba držati otvorenim duže nego što je potrebno, jer se na taj način drva brže troše bez dodatne koristi.

(Blic)