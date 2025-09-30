logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Imate peć na drva kod kuće? Nova studija potvrdila da štete zdravlju koliko i pušenje 1

Imate peć na drva kod kuće? Nova studija potvrdila da štete zdravlju koliko i pušenje

Autor Tamara Veličković
1

Peći na drva mogu da oštete pluća na sličan način kao dim cigareta, upozoravaju istraživači.

peć na drva šteti plućima Izvor: guruXOX/Shutterstock

Studija predstavljena na Kongresu Evropskog respiratornog društva u Amsterdamu pokazala je da ljudi koji koriste peći na drva, gube kapacitet pluća brže nego oni koji ih ne koriste, iako su obično bogatiji, zdraviji i manje skloni pušenju.

Naučnici su analizirali podatke iz Engleske longitudinalne studije starenja (English Longitudinal Study of Ageing), koja prati zdravlje hiljada ljudi, piše "Dejli mejl". Pratili su rezultate ponovljenih testova plućne funkcije tokom osam godina, mereći FEV1 - količinu vazduha koju osoba može da izduva silom u prvom sekundu daha.

Niske vrijednosti FEV1 povezane su sa većim rizikom od bolesti disajnih puteva, invaliditeta i prijevremene smrti.

"Naša studija sugeriše da visoki nivoi čestica iz peći oštećuju respiratorna tkiva, izazivajući upalu na sličan način kao dim cigareta. Znamo da sagorijevanje drveta kod kuće emituje štetne zagađivače vazduha, kako unutra, tako i napolju, uključujući poznate kancerogene supstance. Uprkos tome, sve više ljudi koristi peći na drva", rekla je dr Laura Horsfal, koja je vodila studiju.

Izvor: HarryCjr/Shutterstock

Rezultati ukazuju da popularnost peći na drva, često predstavljanih kao ekološki prihvatljive, može da ima skriven problem po zdravlje. Istraživanja u siromašnijim zemljama, gdje se dim drveta široko koristi za kuvanje i grijanje, već su pokazala jasnu povezanost sa astmom, hroničnom opstruktivnom bolešću pluća i rakom pluća.

Ipak, ovo je prva velika studija u bogatoj zemlji koja pokazuje slične efekte. Jedna od komplikacija u proučavanju ovog problema je što korisnici peći na drva često imaju opšte bolje zdravlje.

"Otkrili smo da ljudi koji koriste čvrsta goriva manje puše i imaju manje bolesti pluća, što može da maskira stvarne efekte izloženosti čvrstim gorivima. Međutim, koristeći ponovljene mjerenja plućne funkcije tokom osam godina, utvrdili smo da funkcija pluća opada brže kod korisnika čvrstih goriva u poređenju sa ne-korisnicima, čak i kada se uzmu u obzir socioekonomski i stambeni faktori", objasnila je dr Horsfal.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da su deca, čija pluća se još razvijaju i starije osobe, koje već mogu da imaju smanjeni kapacitet disanja, posebno ugroženi.

Da li koristite peći na drva? Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Da li koristite peći na drva?

  • Da.

    100% (3)

  • Ne.

    0% (0)

Da li koristite peći na drva?

Rezultati

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

drva grijanje zdravlje

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Moj otac nije nikad pušio,a ložio smederevac čitav život umro prirodnom smrću u 90 oj godini, da tvrdnja otpada

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA