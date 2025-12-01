Provjerite: Zbog ovih grešaka možete dobiti dvostruko veći račun za grijanje

Ako ste primijetili da vam računi za grijanje stižu uvećano, provjerite da li pravite jednu od najčešćih grešaka.

Izvor: Shutterstock/artem evdokimov

Računi rastu zbog grešaka pri grijanju i provjetravanju.

Održavanje radijatora štedi energiju.

Loša izolacija prozora i vrata povećava troškove.

Računi za grijanje mogu da budu opterećenje za mnoga domaćinstva. Stručnjaci ističu da postoji niz uobičajenih grešaka koje nehotice povećavaju troškove grijanja. Jedna od njih je prekrivanje radijatora, na primjer zavjesama. Mnogi takođe nepravilno provjetravaju stanove, što otežava efikasan rad kalorifera.

Umjesto da prozor ostavite otvoren duže vrijeme, bolje je da se odlučite za kratko, ali intenzivno provjetravanje, uz zatvaranje radijatora. To obezbjeđuje svjež vazduh bez prekomjernog hlađenja prostora. Važno je da se radijatori ne uključuju odmah nakon zatvaranja prozora. Preporučuje se čekanje najmanje 15 minuta kako bi se izbjegli veći računi.

Sljedeći korak ka ekonomičnom grijanju je provjeriti da li radijatori nisu prekriveni namještajem ili zavjesama, što blokira toplotu i primorava sistem da radi jače. Redovna provjera da li kaloriferi mogu slobodno da zrače toplotu je jednostavan, ali efikasan način za uštedu.

Ne treba zaboraviti ni na održavanje sistema grijanja. Zanemarivanje može da smanji efikasnost radijatora, što direktno utiče na veće troškove. Redovno odzračivanje radijatora je osnovna procedura koja može da poveća efikasnost grijanja.

Visoki računi takođe mogu da budu posljedica loše izolacije zgrade. Propuštanje toplote kroz prozore koji nisu dobri zatvoreni, vrata ili zidove, primorava sistem da troši više energije kako bi održao prijatnu temperaturu. Investicija u zaptivanje ili energetski efikasna rješenja može značajno da smanji troškove grijanja.

Zapamtite ove jednostavne savjete kako biste uživali u toplini doma bez brige o visokim računima.

