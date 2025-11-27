Kako pravilno da odzračite radijatore? Objašnjavamo korak po korak do toplijeg doma i nižih računa

Čest razlog za hladnoću u domu su zapušteni radijatori. Objašnjavamo korak po korak kako to da riješite.

Izvor: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Hladni radijatori često imaju vazduh.

Odzračivanje je jednostavno i poboljšava grijanje.

Redovno odzračivanje štedi novac.

Odzračivanje radijatora je jednostavan postupak koji poboljšava efikasnost grijanja i može da smanji račune za energiju. Ovo je vrlo jednostavna radnja koju može da obavi svako, čak i bez iskustva u majstorstvu.

Radijatori puni vazduha čest su problem zbog kojeg ne greju kako bi trebalo. Posljedica nije samo hladnoća, već i neobični zvukovi poput brujanja ili kucanja. To je znak da je vrijeme za odzračivanje, što je važno ne samo za udobnost, već i za dugotrajnu kondiciju sistema grijanja.

U centralnim sistemima grijanja vazduh se prirodno pojavljuje i čak ni specijalni uređaji ne mogu ga u potpunosti ukloniti. Do odzračivanja može doći i zbog nepravilnog punjenja sistema vodom, curenja u cijevima ili prirodnih hemijskih reakcija unutar sistema.

Kako da sami odzračite radijator?

Odzračivanje radijatora je jednostavan postupak koji je dobro obavljati redovno, najbolje pre početka i nakon završetka grejne sezone. Za ovaj posao nije potrebna stručna sposobnost, a može da traje od nekoliko do desetak minuta, u zavisnosti od tipa radijatora i vrste ventila, ručnog ili automatskog.

Za odzračivanje livenog radijatora potrebna su dva ravna ključa, peškir i posuda za vodu. Nakon zatvaranja termostata ili ventila, odvrne se ventil za odzračivanje, sačeka se šum i izlazak vode, a zatim se brzo zavrne. Kod aluminijumskih radijatora postupak je sličan, samo što mjesto ventila može da se razlikuje.

Odzračivanje radijatora je jednostavan način da se pripremite za zimsku hladnoću. Ovo nije trik, već osnovna radnja koja bi trebalo redovno da se obavlja u svakom domu. Pridržavanje ovih jednostavnih savjeta može značajno da poboljša efikasnost grejanja i smanji troškove korišćenja.