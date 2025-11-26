logo
Trik koji inženjer iz toplane koristi: Radijatori topliji za 5 minuta, a računi za struju drastično manji

Autor Vesna Kerkez
Saznajte kako da poboljšate rad radijatora i smanjite račune za grijanje zimi: od ispuhivanja vazduha, preko pametnih termostata, do sprečavanja gubitka toplote.

kako povećati efikasnost grijanja i smanjiti račune Izvor: Shutterstock
  • Hladne zone na radijatorima riešavaju se ispuhivanjem vazduha; provierite i pritisak na kotlu, a stariji kotao zamijenite modernim modelom.
  • Programabilni termostati i termostatski ventili pomažu u podešavanju temperature prema rutini, čime se štedi energija.
  • Smanjenje temperature za 1°C može uštedjeti oko 10% troškova grijanja, a dodatno spriječavanje gubitka toplote postiže se izolacijom prozora, vrata, debelim zavjesama i reflektujućom folijom iza radijatora.

Radijatori nam postaju najbolji prijatelji kada temperature počnu da padaju, a grijanje nam postaje prioritet. S druge strane, računi za struju su tokom zime uvijek izvor stresa i frustracija, posebno kada radijatori ne rade punim kapacitetom.

Mnogi se muče da održe toplotu kada se na radijatorima pojave hladne zone ili kada kotao nije u najboljem stanju. Uz očekivanje sve hladnijih dana i zime koja je tek ispred nas, vredi učiniti sve da radijatori besprekorno obavljaju svoju funkciju. Inženjer iz toplane otkriva kako da za samo 5 minuta poboljšate rad radijatora i smanjite račune za struju i gas.

Odzračite radijatore, ispustite vazduh

Ako je radijator gore hladan, a dole topao, u njemu je zarobljen vazduh. Rješenje je da taj vazduh ispustite, odzračite, a za to vam treba ključ za radijatore. Ako imate sopstveni kotao u kući, obavezno poslije toga provjerite pritisak na kotlu. Kotao stariji od 12 godina treba zamijeniti modernijim modelima koji mogu znatno uštedjeti energiju i poboljšati grijanje.

Radijator
Izvor: Shutterstock

Termostat je dobro rješenje

Najvažnije je tokom zime pametno upravljati temperaturom u domu. Programabilni termostati omogućavaju podešavanje grijanja prema dnevnoj rutini, što spriječava rasipanje energije. Oni "pametniji" mogu da se programiraju učeći vaše navike i rutine, a mogu se podešavati i putem telefona. Kada krenete s posla samo pošaljete poruku i radijatori počinju sa grijanjem. Takođe se preporučuje ugradnja termostatskih ventila na radijatorima, što omogućava podešavanje različite temperature u različitim prostorijama.

Niža temperatura, manji troškovi

Prema savjetima koji dolaze iz kompanije Energy Saving Trust, čak i smanjenje termostata za samo 1°C može umanjiti troškove grijanja za oko 10%. Prema tom izvoru većina domova je topla na temperaturi između 18°C i 21°C. Ako ste navikli na višu temperaturu, probajte da sa jednim stepenom niže obučete jedan sloj više i ušteda će biti značajna.

Žena gleda račune
Izvor: Shutterstock

Spriječite gubitak toplote

Najveći problem kod grijanja su loše izolovani prostori, prozori i vrata. Evo podsjetnika šta možete da uradite po tom pitanju:

  • Na prozore i vrata stavite trake za izolaciju. Imaće učinak i one najjeftinije.
  • Koristite debele zavjese i draperije koje su odličan izolator
  • Postavite reflektujuću foliju iza radijatora
  • Razmotrite investiciju u izolaciju cijele kuće, stana...

Tekst: Žena

Tagovi

grijanje savjeti radijator

