Zašto je radijator i dalje hladan nakon odzračivanja? Rješenje je mnogo prostije nego što mislite

Hladan radijator ne mora uvijek da znači problem sa vazduhom u sistemu. Uzrok može da bude i negdje drugdje.

Izvor: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Termostat može da bude zaglavljen.

Ventili mogu da budu zatvoreni.

Naslage u cijevi blokiraju vodu.

Grijanje nam ponekad pravi probleme i obično tada tražimo informacije o tome kako da odzračimo radijator. Zaista, radijatori su često hladni upravo zbog toga. A šta ako, i pored svih preporučenih koraka, u stanu i dalje bude hladno? Moguće je da problem leži negdje drugdje.

Mnogi automatski pretpostavljaju da su problemi sa grijanjem posljedica vazduha u instalaciji. Međutim, stvarnost je složenija i ponekad najjednostavnija rješenja nisu dovoljna. Šta je važno da provjerite prije nego što pozovete stručnjaka? Objašnjavamo korak po korak.

Jedan od najčešćih razloga za hladan radijator je zaglavljena iglica u termostatskoj glavi. Naslage i kamenac mogu da onemoguće kretanje ovog ključnog elementa i spriječe dotok tople vode.

Rješenje:

Odvijte i skinite termostatsku glavu.

Provjerite da li se vidljiva metalna iglica slobodno pomijera.

Ako je zaglavljena, nježno je pomijerajte klještima - povucite ili gurnite.

Nakon odblokiranja iglice, vratite glavu na svoje mjesto.

Efekat bi trebalo da bude gotovo odmah vidljiv. Ako se problem ipak ponavlja, krivac može da bude sama termostatska glava, koja tada zahtijeva zamjenu.

Čak i ako termostatski ventil funkcioniše ispravno, toplota neće stići do radijatora ako su priključni ventili zatvoreni ili pogrešno podešeni. Često se, nakon grijne sezone, neko slučajno uhvati za njih, što ograničava protok vode.

Rješenje:

Skinite zaštitne navrtke na donjem dijelu radijatora da biste pristupili ventilima.

Provjerite da li su potpuno otvoreni.

Ako je neki ventil zatvoren, pažljivo ga otvorite ključem, pazeći da ne oštetite instalaciju.

Ponekad je neophodan stručnjak

U starijim grijnim instalacijama tokom godina mogu da se skupljaju naslage - kamenac, rđa ili druge nečistoće. One mogu značajno da blokiraju protok vode, posebno u uskim cijevima, što onemogućava da toplota stigne do radijatora.

Ako nijedno od prethodnih rješenja ne pomaže, kontaktirajte vodoinstalatera. Profesionalno čišćenje instalacije može da riješi problem. Stručnjak će takođe procijeniti da li je došlo do ozbiljnijih zastoja ili da li neki dijelovi sistema zahtijevaju zamjenu.

(Mondo.rs)