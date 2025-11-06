Zašto je u stanu hladno, a radijatori su uključeni? Ni ne slutite šta nam krade toplotu

Ova situacija je česta u starijim zgradama ili stanovima sa velikim prozorima. Problem može da ima različite uzroke, od navika stanara, do tehničkih faktora.

Izvor: Marina.Backgrounds/Shutterstock

Ukoliko vam je ovih dana hladno u stanu, iako su radijatori uključeni, potrebno vam je rješenje koje je ključno za poboljšanje komfora i smanjenje troškova grijanja. U ovom tekstu korak po korak objašnjavamo šta treba da provjerite. Toplota u stanu zavisi od mnogih faktora, ne samo od temperature radijatora.

Jedan od najčešćih razloga hladnoće u stanu je neadekvatna izolacija. Čak i ako radijatori rade dobro, toplota može da izlazi kroz prozore, vrata od terase ili neizolovane zidove.

Posebnu pažnju treba da obratite na prozore. Ako se na ivici okvira osjeća hladnoća, to može da znači da je potrebno da zamjenite dihtunge ili koristite penastu traku. Deblje zavese takođe mogu da pomognu da toplota ostane u prostoriji.

Problem mogu da izazovu i nepravilno postavljene police ispod prozora ili neizolovani zidovi, što omogućava da toplota brže izlazi nego što može da zagreje prostor.

Prekriveni radijatori kradu toplotu. Blokiranje protoka vazduha oko radijatora može značajno da smanji efikasnost grijanja. Kada se radijator nalazi iza namještaja, zavjesa ili velikih saksija, toplota se ne raspoređuje ravnomjerno po prostoriji. Duge zavjese, sušilice sa vešom ili druge prepreke mogu da zaustave toplinu na jednom mjestu.

Da bi se poboljšala cirkulacija, oko radijatora je preporučljivo da ostavite 30-40 cm slobodnog prostora. Dobar dodatak su i specijalne folije ili ploče koje odbijaju toplotu, a montiraju se iza radijatora kako bi se spriječio gubitak energije kroz zidove.

Problemi sa cirkulacijom vazduha i ventilacijom

Paradoksalno, previše neprovetravan stan takođe može da izazove osjećaj hladnoće. Nedostatak odgovarajuće cirkulacije vazduha dovodi do neravnomjerne raspodjele temperature u prostorijama. U takvim situacijama, preporučuje se da redovno provjetravate. Otvarajte prozore na nekoliko minuta. Važno je i da ventilacioni otvori ostanu prohodni, jer njihovo blokiranje ograničava protok vazduha i smanjuje efikasnost grijanja.

Nepravilna podešavanja temperature su česta greška

Povećavanje temperature radijatora ne mora uvijek da vam da željeni efekat. Previsoka temperatura može da dovede do isušenja vazduha, što izaziva osjećaj nelagodnosti. Stručnjaci preporučuju održavanje temperature između 20-21 °C tokom dana i 18-19 °C noću.

Vlažnost vazduha i osjećaj toplote

Visoka vlažnost vazduha, na primjer zbog čestog sušenja veša ili kuvanja, može da pojača osjećaj hladnoće. Kada vlažnost u stanu prelazi 60 odsto, osjetljiva temperatura pada, a dodatno raste rizik od pojave pljesni. Da biste to sprečili, potrebno je kratko, ali intenzivno da provetravate prostor i koristite apsorbere vlage.