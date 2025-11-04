Mnogi isključuju radijatore noću: Evo da li se ova odluka isplati ako želite da uštedite

Da li isključivanje radijatora noću ima smisla, zavisi od zgrade u kojoj živite.

Visoki troškovi života podstiču mnoge da traže načine za uštedu gdje god je to moguće. Jedna od ideja je isključivanje radijatora tokom noći, kako se ne bi plaćalo grijanje prostorija koje se tada ne koriste. A da li to zaista ima smisla? Mnogo zavisi od vrste zgrade u kojoj živite.

Brojni stručnjaci ističu da, iako se ideja o gašenju grejanja noću može činiti dobrom, u praksi često dovodi do većih troškova. Kada se radijatori isključe na nekoliko sati, hladi se ne samo vazduh, već i zidovi, podovi i namještaj. Zbog toga ujutru sistem mora da potroši više energije da bi ponovo zagrejao cijelu prostoriju. U modernim, dobro izolovanim zgradama razlika može da bude minimalna, ali u starijim objektima sa slabom izolacijom posljedice su mnogo izraženije.

Šta se dešava u stanu kada isključite radijatore preko noći?

Odluka da se grejanje isključi tokom noći utiče i na udobnost u prostoru i na zdravlje stanara. Niže temperature mogu da dovedu do stvaranja vlage na zidovima i prozorima, što pogoduje razvoju buđi. Za starije osobe, djecu i alergičare takvi uslovi mogu da budu posebno nepovoljni. Izazivaju osjećaj hladnoće i suvoću grla.

Stručnjaci savjetuju da je bolje kontrolisano smanjiti temperaturu, nego potpuno gasiti grijanje. U spavaćoj sobi optimalna temperatura je između 17 i 19°C, dovoljno da san bude zdrav, a računi manji. U dnevnim prostorijama preporučuje se temperatura od 20 do 21°C.

Kako da uštedite na grijanju bez isključivanja radijatora?

Pametno upravljanje grijanjem ne zahtjeva drastične mjere. Evo nekoliko jednostavnih načina koji mogu da pomognu da se smanje računi:

Dobro izolujte prozore i vrata da biste sprečili gubitak toplote. Ne prekrivajte radijatore namještajem ili zavesama, to sprečava kruženje toplog vazduha. Koristite tajmere koji automatski snižavaju temperaturu noću. Provjetravajte kratko, ali intenzivno, umjesto da dugo držite prozor otvoren. Održavajte stabilnu temperaturu kako biste sprečili prekomjerno hlađenje i vlagu.

Svako sniženje temperature u domu za 1°C može da donese uštedu energije i do 6 odsto. Zato je bolje da održavate stalnu, nižu temperaturu noću nego da potpuno isključite radijatore. Tako ćete smanjiti troškove i zadržaćete prijatnu toplotu.