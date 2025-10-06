Zašto radijator šišti? Ne čekajte ni sekund, spriječićete štetu ako ovo odmah uradite

Zvuk šištanja ne samo da može da bude iritantan, već i znak da postoji kvar u sistemu grijanja.

Izvor: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

U većini slučajeva, problem sa radijatorom koji šišti može da se riješi samostalno, ali ponekad je potrebna pomoć stručnjaka. Prvi korak uvijek bi trebalo da bude - odzračivanje radijatora.

Šištanje i šum u radijatorima najčešće nastaju zbog prisustva gasova u sistemu ili zbog prebrzog protoka vode. Iako su ovi zvuci manje neprijatni od pucketanja, mogu da smetaju ukućanima. Važno je znati da nije uvek potrebno odmah zvati vodoinstalatera. Mnoge situacije moguće je rješiti samostalno. Ipak, ako iz radijatora počne da kaplje voda ili pukne cev, ne treba odlagati poziv majstoru.

Zašto radijator šišti i šta tada da uradite?

Ako čujete šum ili šištanje, prvi korak je odzračivanje radijatora. Ukoliko je uzrok zvuka nagomilani vazduh, ova radnja bi trebalo da pomogne. Ako je potrebno dodatno podesiti brzinu protoka vode, možete da razmotrite ugradnju cirkulacione električne pumpe ili ventila za rasterećenje pritiska, koji pomažu da se održava pravilan protok u sistemu grijanja.

Zvuk šištanja u radijatoru može da upozori na kvar u sistemu grejanja.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Zvukovi kuckanja i pucketanja mogu da budu naročito neprijatni, pogotovo ako traju duže vreme. Postoji više mogućih uzroka, a većina ne zahteva hitnu intervenciju:

Nepravilni pritisak u sistemu grijanja - promjene pritiska utiču na rad ventila, tačnije na oprugu u njegovoj unutrašnjosti, što može da izazove kuckanje.

- promjene pritiska utiču na rad ventila, tačnije na oprugu u njegovoj unutrašnjosti, što može da izazove kuckanje. Strano tijelo u cijevima - ako se u sistemu našao neki predmet, on može da udara o zidove cevi tokom protoka vode i tada je neophodna pomoć majstora.

- ako se u sistemu našao neki predmet, on može da udara o zidove cevi tokom protoka vode i tada je neophodna pomoć majstora. Zapušen radijator - osim kuckanja, primetićete da radijator ne greje ravnomjerno, a odzračivanje obično rješava problem.

- osim kuckanja, primetićete da radijator ne greje ravnomjerno, a odzračivanje obično rješava problem. Širenje materijala - naročito kod starijih radijatora, cevi mogu da se trljaju o zidove, a proširenje otvora kroz koje prolaze cijevi, često uklanja buku.

- naročito kod starijih radijatora, cevi mogu da se trljaju o zidove, a proširenje otvora kroz koje prolaze cijevi, često uklanja buku. Olabavljeni nosači radijatora - zvuk može da dolazi upravo iz mjesta gde je radijator pričvršćen.

Kako da odzračite radijator?

Odzračivanje nije teško, ali zahtjeva pažnju. Prije početka, zatvorite ventil na radijatoru i stavite posudu ispod ventila za odzračivanje. Ventil se obično nalazi na gornjoj strani radijatora i treba ga pažljivo odvrnuti šrafcigerom ili ključem. Tokom odzračivanja, iz radijatora izlazi vazduh, a zatim i malo vode.

Kada voda počne da teče ravnomjerno, možete da zatvorite ventil, obrišete višak vode i provjerite da li se radijator zagrijao. Cijeli postupak možete da pogledate u Bonus videu koji se nalazi ispod članka.

