Eko-gorivo budućnosti: Briket od ljuski suncokreta ozbiljan konkurent peletu i drvetu?

Briket od ljuski suncokreta sve češće ulazi u domaćinstva kao alternativno, ekološko i povoljno gorivo. Nastaje preradom otpada uljarske industrije, ima visoku energetsku vrijednost, nisku vlažnost i minimalnu količinu pepela.

Izvor: rafa jodar/Shutterstock

Briket od ljuski suncokreta sve češće se predstavlja kao ekološko i isplativo biogorivo koje bi u narednim godinama moglo postati ozbiljan konkurent drvetu, peletu, pa čak i gasu.

U vrijeme energetske neizvijesnosti i rasta svijesti o održivosti, ovo gorivo sve češće ulazi u domaćinstva kao alternativa tradicionalnim izvorima toplote.

Riječ je o bioproizvodu koji nastaje preradom otpada uljarske industrije, što direktno utiče na njegovu nisku cijenu. Prednosti ovog goriva uključuju visoku energetsku vrijednost, nisku vlažnost od osam do dvanaest odsto, minimalnu količinu pepela do četiri odsto, lako skladištenje i mogućnost upotrebe pepela kao đubriva.

U pepelu se nalaze hranljive materije poput fosfora i kalijuma, a zbog visokog pH može se koristiti i za smanjenje kiselosti zemljišta.

Kako se pravi briket od ljuski suncokreta?

Proces proizvodnje započinje sušenjem ljuski suncokreta do maksimalno dvanaest odsto vlage. Zatim se drobe kako bi se olakšalo presovanje, nakon čega se pod visokim pritiskom formiraju u stabilne komade u hidrauličnim ili pužnim presama.

U proizvodnji se ne koriste lijepkovi ili smole, što ga čini potpuno ekološkim gorivom. Niska vlažnost i nizak sadržaj pepela omogućavaju relativno čisto sagorijevanje koje je bezbjednije za životnu sredinu.

Da li je isplativo kupovati briket od ljuski suncokreta?

Isplativost zavisi prije svega od odnosa cene i energetske vrijednosti, a u ovom slučaju taj odnos je povoljno izbalansiran. Energetska vrijednost briketa procjenjuje se na 18 do 20 megadžula po kilogramu, dok drvo ima vrijednost između 14 i 19 megadžula. Cena briketa kreće se od 600 do 1200 zlota po toni.

Primjer računice: kuća od 100 kvadratnih metara, izgrađena prije 2024. godine i sa prosječnom termoizolacijom, koja ima godišnju potrebu od deset hiljada kilovat-časova, zahtijeva oko 2,35 tona ovog goriva (računato uz 85 odsto efikasnosti kotla). Takvo grijanje košta približno 2.820 poljskih zlota, odnosno oko 1.300 KM.

Postoje i mane. Cijena i dostupnost mogu sezonski da variraju, a neki kupci moraju da nabave odgovarajući kotao. Osim toga, ovo gorivo nije strogo regulisano, pa nema obavezne sertifikate, što može dovesti do miješanja sa nekvalitetnim otpadom i smanjenja vrijednosti goriva.

Pelet i briket od ljuski suncokreta

Briket se često poredi sa drvenim peletom. Najvažnije razlike su:

Energetska vrijednost peleta iznosi oko 16,5 do 18 megadžula, dok briket ima od 18 do 20 megadžula.

Cijena peleta iznosi oko 1.500 poljskih zlota, odnosno oko 41.500 po toni, što je znatno više u odnosu na briket.

Sadržaj pepela kod briketa je viši, što određuje tip kotla u kojem se smije koristiti.

Briket je jeftiniji i energetski efikasniji, ali zahtijeva specifičnu opremu zbog veće količine pepela.

U kojim pećima se može koristiti

Briket od ljuski suncokreta može se koristiti u kaljevim pećima, pećima na biomasu i takozvanim "kozama". Međutim, klasični kotlovi na pelet nisu prilagođeni sagorevanju goriva sa ovako visokim sadržajem pepela.

Velika količina pepela može stvoriti šljaku i problematičan talog u komori za sagorijevanje, pa kotao mora imati sistem za automatsko uklanjanje pepela i odgovarajuće rešetke. Ugradnja kotla koji je kompatibilan sa briketom može koštati i nekoliko hiljada evra.

(Kamatica/Mondo)