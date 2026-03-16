U Bileći zaplijenjeno više od šest kilograma marihuane, uhapšen muškarac

Policijski službenici Policijske stanice Bileća uhapsili su juče M.V. iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: PU Trebinje

Tokom pretresa kuće, okućnice, pomoćnih prostorija i putničkog automobila marke „Peugeot“ koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla i privremeno oduzela 6,736 kilograma zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu – skank.

"Pronađeno je i pet stabljika u PVC saksijama koje svojim morfološkim karakteristikama asociraju na indijsku konoplju, kao i jedan mobilni telefon. Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, saopšteno je iz PU Trebinje.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo da osumnjičeni bude predat uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

