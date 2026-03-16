logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Bileći zaplijenjeno više od šest kilograma marihuane, uhapšen muškarac

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske stanice Bileća uhapsili su juče M.V. iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

U Bileći zaplijenjeno više od šest kilograma marihuane Izvor: PU Trebinje

Tokom pretresa kuće, okućnice, pomoćnih prostorija i putničkog automobila marke „Peugeot“ koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla i privremeno oduzela 6,736 kilograma zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu – skank.

"Pronađeno je i pet stabljika u PVC saksijama koje svojim morfološkim karakteristikama asociraju na indijsku konoplju, kao i jedan mobilni telefon. Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, saopšteno je iz PU Trebinje.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo da osumnjičeni bude predat uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bileća droga marihuana hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ