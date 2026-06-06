Srbija traži hitnu istragu zbog pogibije vojnika u Libanu: Pogođena je baza UN, Izrael krivi Hezbolah

Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović poginuo je, a još dva vojnika su ranjena u napadu na bazu UN u Libanu. Zatražena je hitna istraga tragičnog događaja, a Izrael optužuje Hezbolah.

Izvor: Lcpl. Victor Gurrola/U.S. Marine

Pogibija pripadnika Vojske Srbije, Milovana Jovanovića, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu i ranjavanje još dvije osobe, podiglo je tenzije na Bliskom Istoku na još viši nivo. Srpsko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je hitnu istragu, a brojne osude poslali su svjetski lideri. Izrael za sve optužuje Hezbolah, a zvanične potvrde ko je gađao i da li je baza mirovnjaka UN bila meta, i dalje nema. Jovanović je sedma žrtva Unifila od početka godine, pa je njegova pogibija otvorila pitanje bezbjednosti onih koji u ratom zahvaćenom području čuvaju mir.

Pripadnik Vojske Srbije, Milovan Jovanović, preminuo je u četvrtak od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smještene mirovne snage. Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo oko četiri časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U napadu koji je izveden u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu, život je izgubio stariji vodnik Milovan Jovanović, a ranjena su još dvojica vojnika, po jedan iz oružanih snaga El Salvadora i Španije. Misija UN u Libanu Unifil pokrenula je istragu.

Stručnjaci objašnjavaju da nažalost ovakve situacije u zaraćenim područjima nisu izuzetak.

"Mirotvorci, odnosno plavi šljemovi nigde nisu bezbjedni u potpunosti, a pogotovo ne u ratnim zonama kao što je trenutno južni Liban i područje oko visoravni gdje se Izrael i Hezbolah sukobljavaju. Dužnost plavih šljemova je teška, često sa smrtnim ishodom, ali u svrhu jednog plemenitog cilja. Nažalost, pogibija starijeg vodnika Milovana Jovanovića je u tu svrhu bila, u cilju očuvanja i uspostave mira, primirja", rekao je za "Blic TV" Mirko Dautović, stručnjak za Bliski Istok.

Miletić: Granatu ispalio Hezbolah

Snage Ujedinjenih nacija i ovoga puta su između dvije vatre, to jest zaraćene strane - Izraela i Hezbolaha. Za ovaj napad sa tragičnim ishodom odbrambene snage Izraela optužile su libanski militantni pokret Hezbolah, što su prenijeli i mediji.

"Ono što može da se pročita iz medija u inostranstvu je da je ipak Hezbolah ispalio ne jednu nego nekoliko granata koje su pogodile položaj UN. To se nažalost dešava, Hezbolah vojnici nisu profesionalna vojska, nisu ljudi koji su obučeni da koriste profesionalno naoružanje i municiju. Oni su nešto ispalili prema Izraelu i pogodili cilj koji je nažalost bio naš cilj, čim je poginuo naš vojnik, to smatram našim ciljem, a ne ciljem Ujedinjenih nacija", rekao je za "Blic TV" Ivan Miletić, stručnjak za bezbjednost.

U saopštenju UNIFIL-a se navodi da je napad izvršen minobacačkom granatom. To naoružanje imaju obe strane, kažu sagovornici, pa je zbog toga rano iznositi zaključke. Navode da najčešće postoje tri uzroka pogibije mirovnjaka od strane Hezbolaha i izraelske vojske.

"U sukobima sa Hezbolahom, on uglavnom pravi zasjedu i slučajno uhvate unifilovce umjesto izraelske vojnike i manje-više upucaju ih oružjem malog kalibra, dakle puškama ili pištoljima. Druga opcija, to se isto često dešava sa Hezbolahom je da postave improvizovane eksplozivne naprave pokraj puta koje onda mirotvorci aktiviraju kačeći neku žicu. To je zamka za izraelske vojnike u koju upadnu unifilovci. Treći način pogibije je direktan napad na baze UNIFIL-a i to najčešće radi izraelska armija", kaže Dautović.

Stariji vodnik Jovanović sedma je žrtva UNIFIL - a od početka godine. S obzirom na to da je riječ o španskoj bazi Migel Servantes i da su povrijeđena dva španska vojnika, premijer te zemlje najavio je da će tražiti temeljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

(Blic/MONDO)