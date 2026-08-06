Jeftinija i brža plaćanja za građane i privredu: CBBiH zvanično aplicirala za pristupanje SEPA području

Centralna banka BiH zvanično je podnijela aplikaciju za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA). Očekuju se jeftinija i brža međunarodna plaćanja te značajne uštede za građane i privredu.

Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) zvanično je podnijela aplikaciju za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area – SEPA), čime je napravljen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.

Kako je saopšteno iz CBBiH, proces priprema za pristupanje SEPA području traje već dvije godine, a Centralna banka je kao koordinator aktivnosti, kroz Koordinacioni odbor za SEPA priključenje (KOSP), zajedno sa domaćim i međunarodnim institucijama radila na ispunjavanju svih uslova za članstvo.

Slijedi razmatranje aplikacije

Naredni korak je razmatranje dostavljene dokumentacije od strane Evropskog platnog vijeća i drugih evropskih tijela, koja će izvršiti detaljnu analizu, zatražiti eventualne dopune i donijeti konačnu odluku o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje.

Nakon formalnog prijema slijedi faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema. Komercijalne banke će morati uskladiti svoje informatičke i poslovne sisteme sa SEPA standardima i pristupiti odgovarajućim evropskim platnim shemama. Prve SEPA transakcije u Bosni i Hercegovini mogle bi biti realizovane najranije šest mjeseci nakon ulaska zemlje u ovaj sistem.

SEPA trenutno obuhvata svih 27 država članica Evropske unije, kao i još 14 evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija, Švajcarska, Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

Šta članstvo u SEPA znači za građane i privredu?

Iz Centralne banke ističu da će pristupanje SEPA području donijeti brojne koristi građanima, privredi i finansijskom sektoru. Najveća prednost ogleda se u bržim, sigurnijim i znatno jeftinijim prekograničnim plaćanjima u evrima. Prema procjenama Svjetske banke, građani i privreda u BiH mogli bi ostvariti uštede na naknadama od oko 100 miliona evra, dok su u zemljama Zapadnog Balkana koje su već dio SEPA sistema troškovi pojedinih međunarodnih plaćanja smanjeni između 50 i 94 odsto.

Za građane BiH to znači brže i jeftinije novčane doznake iz inostranstva, što je posebno značajno imajući u vidu da najveći dio bh. dijaspore živi upravo u državama koje su dio SEPA područja i da godišnje u Bosnu i Hercegovinu pošalje oko četiri milijarde KM.

Privrednim subjektima članstvo u SEPA sistemu trebalo bi donijeti niže troškove međunarodnog platnog prometa, jednostavnije poslovanje sa evropskim partnerima, brže izvršavanje plaćanja i veću konkurentnost na međunarodnom tržištu. U saopštenju se navodi da Bosna i Hercegovina više od 80 odsto svoje vanjskotrgovinske razmjene ostvaruje sa zemljama članicama SEPA područja.

Korak ka modernijem platnom prometu

Iz CBBiH naglašavaju da će ovaj proces doprinijeti modernizaciji platnog prometa, razvoju digitalnih finansijskih usluga te jačanju otpornosti i konkurentnosti finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Centralna banka je zahvalila entitetskim ministarstvima finansija, agencijama za bankarstvo, Udruženju banaka BiH, kao i međunarodnim partnerima koji su učestvovali u pripremi aplikacije.